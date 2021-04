"Za sociální demokracii říkáme, že pokud tady byly vyplacené nějaké dotace neoprávněně, tak by je měl Agrofert vrátit, aby nehrozilo riziko, že to zaplatí český daňový poplatník, a jinak celá ta záležitost je pana premiéra," uvedl Hamáček.

"Sociální demokracie v této fázi a vzhledem situaci nebude dělat nic, co by dále destabilizovalo situaci. Popravdě řečeno, potom co mám za sebou v těchto dnech a týdnech, z představy, že to řeší Piráti nebo úřednická vláda, mě jímá hrůza," uvedl s odkazem na epidemii koronaviru a diplomatickou roztržku s Ruskem.

Evropská komise v pátek zveřejnila závěrečnou zprávu auditu, podle kterého je Babiš ve střetu zájmů, protože dál ovládá holding Agrofert přes svěřenecké fondy a zároveň jako vládní činitel přijímá rozhodnutí, které mají na jeho firmu vliv.

Vymáhat škody musí vláda

Podle závěrů auditu by proto společnost Agrofert měla vrátit dotace, které dostala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po datu platnosti novely českého zákona o střetu zájmů. Česko podle ministerstva pro místní rozvoj nesouhlasí s hodnocením auditorů. Přesto na základě požadavku EK pozastavilo předkládání žádostí o platbu u projektů, které označila za problémové.

Babiš závěry zprávy EK v pátek opět odmítl. Podle něj jde o "účelový a zmanipulovaný audit uměle vyvolaný profesionálními udavači z řad Pirátů".

Vymáhat způsobené škody na koncernu Agrofert musí podle předsedy ODS Petra Fialy vláda. "Není možné, aby dotační byznys premiéra platili čeští daňoví poplatníci. A je potřeba konečně zastavit tento obrovský střet zájmů, který ČR i české občany poškozuje," uvedl na twitteru s tím, že i o tom budou říjnové volby, do kterých jdou občanští demokraté v koalici Spolu s TOP 09 a lidovci.

Piráti a STAN, se kterými nyní Spolu jedná o cestě k případnému zkrácení doby současné vlády, dnes vyzvou ministerstva a také na podnik Lesy ČR a společnost Čepro, aby přestaly porušovat zákon a začaly vymáhat nezákonně přidělené peníze daňových poplatníků.

Zpráva je konečná, upozorňují europoslanci



Zpráva z auditu Evropské komise (EK), podle níž je český premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů v souvislosti s dotacemi pro firmy z holdingu Agrofert, je konečná a není proti ní odvolání. V reakcích na závěrečnou zprávu zveřejněnou v pátek to uvedlo několik českých europoslanců. Zástupci Babišova hnutí ANO v Evropském parlamentu zatím zprávu EK na twitteru nekomentovali. Česko by podle auditu mělo vrátit dotace, které firmy z holdingu čerpaly neoprávněně. Napadnout může Česko závěry auditu už jen u unijního soudu.



„Evropská komise potvrdila, co jsme v Evropském parlamentu říkali už před rokem. Andrej Babiš je ve střetu zájmů a dotace pro jeho firmu jsou vypláceny neoprávněně. Tento typ finanční kriminality musí Evropa postihovat, ať už ho páchá obyčejný mafián nebo premiér členského státu,“ uvedl europoslanec Mikuláš Peksa z Pirátské strany. „V Evropském parlamentu budeme prosazovat, aby se pravidla pro předcházení střetu zájmů celoevropsky zlepšila a viníci byli donuceni způsobené škody uhradit,“ dodal.



„Andrej Babiš změnil historii EU. Bohužel však ne v pozitivním smyslu. Ještě nikdy se komise nezabývala porušováním zákona a unijního nařízení premiérem členského státu a nerozhodla o publikaci svých auditních šetření. Dokazuje to, jak zásadní problém střet zájmů Andreje Babiše pro EU představuje,“ uvedl lidovecký zástupce v EP Tomáš Zdechovský. Ten také poukázal na to, že závěry Evropské komise jsou konečné a "Česká republika je nemůže už nadále jakkoliv zpochybňovat.“