Hamáček nevidí důvod k výměně Pocheho. Situaci se však snažíme řešit, řekl

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nadále nevidí důvod vyměnit Miroslava Pocheho jako kandidáta na ministra zahraničí. Volání po změně prý ani nezaznamenal. Před dnešním jednání stranického grémia zopakoval, že problém s nejmenováním Pocheho není možné vyřešit v řádu dnů.

Grémium by mělo podle Hamáčka rozhodnout mimo jiné o tom, kdy se sejde předsednictvo strany. Do středečního hlasování o důvěře vládě ANO a ČSSD to ale nebude, řekl Hamáček novinářům.

"Je to situace, kterou sociální demokracie nezavinila a snaží se ji vyřešit, nicméně nepůjde vyřešit v horizontu dní," uvedl předseda ČSSD a ministr vnitra, který byl pověřen také řízením ministerstva zahraničí.

Europoslance Pocheho do čela diplomacie odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman, zdůvodnil to jeho názory na migraci.

Hamáček opětovně odmítl komentovat také setrvání Taťány Malé (ANO) v čele ministerstva spravedlnosti. Malá čelí podezření, že opisovala v diplomových pracích a zda jako právnička absolvovala poctivě povinnou koncipientskou praxi. "Nebudu kádrovat nominanty hnutí ANO. Je jeho plnou politickou odpovědností, koho do té vlády hnutí nominovalo," řekl Hamáček.