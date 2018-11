Hamáček: Policie v případě vyhozených kytic postupovala správně

Policisté v sobotu postupovali podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) v případě vyhozených kytic některých politiků na Národní třídě správně. Museli věc zdokumentovat a zjistit, co se stalo. Událost podle něj zřejmě skončí v rovině přestupku a policie bude moci řešit závažnější věci. Hamáček v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce poděkoval policistům za to, že se všechny akce a demonstrace připomínající 17. listopad obešly bez vážnějších incidentů.

Pražská policie se zabývá případy, kdy lidé vyhodili do odpadkového koše kytici, kterou tam v noci položil premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf SPD Tomio Okamura, či květiny zaslané prezidentem Milošem Zemanem. Nyní zjišťuje, zda majitelé květin chtějí nahradit škodu. Květiny od památníku podle médií sebral a do koše vyhodil politický aktivista Otakar van Gemund a další členové skupiny Kaputin.

"Policie nemohla postupovat jinak, musí zjistit, co se stalo a pak rozhodnout o právní kvalifikaci… Pokud by to neudělala, tak někdo řekne, že pochybila," uvedl dnes Hamáček. Někteří aktivisté se chystali vyhodit i Hamáčkovu kytici, ale nakonec na pietním místě zůstala. Předseda ČSSD řekl, že i kdyby ji někdo vyhodil, náhradu škody žádat nebude. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek v České televizi vyjádřil přesvědčení, že ani Babiš nebude chtít vyhozené květiny nahradit. Jde spíš o slušnost těch lidí, kteří neuznávají, že občan České republiky chce u památníku 17. listopadu položit květiny, uvedl.

Otakar van Gemund v rozhovorech s novináři připustil, že jeho chování může policie považovat za výtržnictví. Uvedl, že květiny vyhodil proto, že památník 17. listopadu na Národní třídě považuje za symbol demokracie v zemi, lidé jako Babiš či Okamura se podle demokratických pravidel podle jeho názoru nechovají. Tvrdí, že demokracii je potřeba chránit, a to i radikálně. Už v minulosti stál za řadou protestů.