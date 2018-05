Hamáček porušil dohodu, uvedl Zeman. Slíbil, že Pocheho nenavrhe

Prezident Miloš Zeman se podle svých slov před týdnem s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem v Ostravě dohodl, že na ministra zahraničí navrhne místo europoslance Miroslava Pocheho jiného kandidáta. Šéf sociální demokracie ale podle něj dohodu porušil a ČSSD den poté potvrdila nominaci Pocheho.

Zeman dnes v TV Barrandov řekl, že Poche zpochybňuje dvě základní orientace české zahraniční politiky, a to odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku, a proto nemá být šéfem české diplomacie.

"Kdyby se měl dostat do Černínského paláce takový amatér, považoval bych to za chybu," řekl Zeman na Pocheho adresu. To, že ČSSD na něm i přes Zemanovu kritiku trvá, přičítá tlaku, který na Hamáčka vyvíjí zejména pražská organizace ČSSD, které je Poche členem.

Zeman už dříve svou neochotu jmenovat Pocheho do čela ministerstva zahraničí vysvětlil tím, že tento politik ČSSD v minulosti napsal článek vstřícný vůči migrantům a migračním kvótám. V dopise stranickým kolegům pak navíc Poche kritizoval proizraelskou politiku české vlády. Prezident odmítl názor, že Pocheho odmítá i proto, že v prezidentských volbách podpořil jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

Zeman připomněl, že podle ústavy prezident republiky nejenže zatupuje stát navenek, ale také jmenuje velvyslance, a má tak na poli zahraniční politiky silný vliv. Proto by podle svých slov nechtěl, aby se ministrem zahraničí stal člověk, který "porušuje dvě základní orientace české zahraniční politiky".