Postup Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve věci distribuce ochranných prostředků seniorům by podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mohl vést k naplnění trestného činu obecného ohrožení. Strategické zásoby ochranných prostředků státu by podle něj mohly být znehodnoceny.

Obálky s ochrannými pomůckami proti koronaviru | Foto: ČTK / ČTK

"Pokud by se ukázalo, že se SÚKL bude snažit o znemožnění distribuce ochranných prostředků obecně obyvatelstvu, tak to podle mě splňuje i rozměr obecného ohrožení. Ale to je na právnících," řekl Hamáček ČTK v Náchodě, kde zahajoval projekt mobilní pošty.