Hamáček potvrdil odchod policejního prezidenta. Tuhý: Nešlo o politický nátlak

Policejní prezident Tomáš Tuhý ve funkci skončí dohodou, a to k 31. říjnu letošního roku. Na tiskové konferenci to potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Do ukončení výběrového řízení nahradí Tuhého jeho první náměstek Martin Vondrášek. Jako možného nástupce média zmiňují ředitele pardubické krajské policie Jana Švejdara.

dnes 10:47 AKTUALIZOVÁNO dnes 12:13

Tuhý vyloučil, že by někdo z politiků vyvíjel nálak, aby odešel. „Odcházím na základě vlastního rozhodnutí,“ uvedl. „Těch pět let nebylo jednoduchých. Samozřejmě to může zanechat i určitou únavu na tom vrcholovém představiteli,“ dodal. ČTĚTE TAKÉ: Tuhý končí ve funkci policejního prezidenta. Bude velvyslancem na Slovensku Také Hamáček popřel, že by za odchodem Tuhého stála například kritika reorganizace policie, kdy byly v roce 2016 útvary boje proti korupci a organizovanému zločinu sloučeny pod Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ). Reorganizaci tehdy kritizoval i nynější premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra se ale reorganizace osvědčila. "Náš model slouží do jisté míry jako vzor pro jiné státy, NCOZ funguje naprosto bez problémů," řekl ministr. Proběhne výběrové řízení Odstupující policejní prezident Tuhý dříve v médiích uvedl, že neplánuje odejít z funkce předčasně. Mandát mu měl vypršet v dubnu příštího roku. Dnes vysvětlil, že své rozhodnutí urychlil kvůli spekulacím o odchodu, dlouho jej prý zvažoval. "Já jsem tuto žádost podal až poté, kdy jsme se s panem ministrem domluvili na tom, že policie splnila to, k čemu se zavázala do konce letošního roku," řekl Tuhý. Na ministerstvo zahraničních věcí nastoupí 1. listopadu. Na místo policejního prezidenta ministr vyhlásí nejprve nabídkové řízení, pokud se do něj vhodný uchazeč nepřihlásí, přijde na řadu řízení výběrové. Do nabídkového řízení se mohou přihlásit služební funkcionáři nebo policisté ve stejné tarifní třídě, u výběrového řízení je okruh uchazečů širší. ČTĚTE TAKÉ: Slovensko souhlasí, aby byl šéf české policie Tuhý velvyslancem Švejdar spekulace o tom, že je favoritem na místo policejního prezidenta, komentovat nechce. "Pan plukovník Švejdar je stále krajským ředitelem a k dotazům na jeho možné působení ve funkci policejního prezidenta se nebude vyjadřovat," sdělila mluvčí pardubické policie Markéta Janovská. V úvahu podle mediálních spekulací přichází i náměstek Vondrášek nebo ředitel policie v Libereckém kraji Vladislav Husák. Podle Tuhého je v policii na pozici prezidenta mnoho vhodných uchazečů. Řekl, že by podle něj nebylo vhodné, aby byl vybrán někdo zvenčí. "Rozhodně se domnívám, že by to měl být člověk zevnitř policie," řekl Tuhý. Klausová skončila Tuhý bude nově působit jako velvyslanec České republiky v Bratislavě. U policie pracuje 27 let, je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň Tajné. Kariéru u policie začal na obvodním oddělení ve Městě Albrechticích, které později také vedl. Působil jako ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a dále jako náměstek policejního prezidenta. Policejním prezidentem se stal v dubnu 2014. Je mu 46 let. V neděli byl Tuhý povýšen do hodnosti generálporučíka. Dnes řekl, že povýšení nebylo spojeno se zvýšením platu. "V souvislosti s povýšením nezískává žádná osoba finanční zvýšení čehokoliv. Ta hvězdička je pouze oceněním práce, která nemá dopady, ani korunou navíc, nad rámec toho, na co má nárok policejní prezident," vysvětlil Tuhý. Povýšení tedy podle něho nebude mít vliv na výši výsluh. Mám splněno, odcházím, hlásí policejní prezident Tomáš Tuhý. Zítra ho čeká poslední den ve funkci. Míří do diplomacie -nastoupí jako nový velvyslanec v Bratislavě. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz #policie pic.twitter.com/fCleZszvZL — Tomáš Jelen (@Tomas_Jelen) October 30, 2018 Z postu české velvyslankyně na Slovensku odešla letos koncem dubna Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta Václava Klause. Ambasádu dočasně vede jako chargé d'affaires Pavel Sladký, vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení velvyslanectví. ČTĚTE TAKÉ: Dívka přijela do Prahy za poznáním. Muž ji znásilnil. Kvůli strachu se nebránila

Autor: ČTK