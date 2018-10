Hamáček přijde o pověření řídit ministerstvo zahraničí. Zeman jej zrušil

Cesty do Polska, Rakouska, na summit v Bruselu a do Velké Británie plánuje na příští dva týdny premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplývá to z plánů jednotlivých cest, kterými se bude zabývat kabinet. Hlavním bodem programu v Polsku bude návštěva varšavského sídla Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, součástí návštěvy by měla být i schůzka s polským premiérem Mateuszem Morawieckým.