"Včera jsem vše pečlivě vysvětloval, účastnil jsem se jednání Sněmovny, byl jsem i ve sdělovacích prostředcích. Nicméně jsem celou dobu čekal, kdy se objeví nějaký důkaz. Celý článek byl postaven bez jakékoliv citace. Čekal jsem, kdy se objeví nějaký přímý svědek. To se však nestalo," řekl na tiskové konferenci Hamáček k článku Seznam Zprávy.

Nikdo, včetně například současného ministra zahraničí či velvyslance v Moskvě, podle Hamáčka daná obvinění nepotvrdil. "Ba naopak ti, kteří mohli, tak v rámci možností jasně popřeli jakoukoliv spekulaci o tom, že bychom tam něco takového plánovali," dodal Hamáček s tím, že jediný, kdo se nevyjádřil byl policejní prezident, a to kvůli probíhajícímu trestnímu řízení.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek pro Českou televizi ve středu přiznal, že na schůzce s Hamáčkem byl, ale "výměna s Ruskem" se tam podle něj neřešila.

"Jsem tady označován za vlastizrádce, dostávám výhrůžné emaily a udělám vše pro to, abych očistil svoji čest. Nejen čest, ale i jméno sociální demokracie, která je již poněkolikáté těsně před volbami obviňována a vláčena špínou," řekl ministr. Hamáček proto podá trestní oznámení na autory reportáže Janka Kroupu a Kateřinu Cirokovou.

Orgány činné v trestním řízení by podle něj měly na základě jeho trestního oznámení prověřit, zda se autoři nedopustili trestných činů pomluvy, šíření poplašné zprávy a poškození cizích práv. Současně také podá civilní žalobu na vydavatele, který je zodpovědný za práci svých lidí. Jako odškodnění požaduje 10 milionů. Pokud se žalobou uspěje, daruje peníze na nadaci policistů a hasičů.

Seznam Zprávy: Informace jsou pravdivé

Server Seznam Zprávy s odkazem na své zdroje uvedl, že Hamáček chtěl do Moskvy vyrazit s plánem "vyměnit mezinárodní skandál" kolem Vrbětic za dodávky Sputniku V a možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického a ruského prezidenta.

Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík uvedl, že důkazy v kauze pravého účelu plánované cesty Hamáčka do Moskvy zná a informace jsou pravdivé. "Seznam Zprávy jsou připraveny pravdivost svých zjištění prokázat v případném soudním řízení. Reakce J. Hamáčka přichází ve chvíli, kdy ještě na uzavřeném jednání Sněmovny nevystoupili klíčoví aktéři schůzky na min.vnitra z 15.4. Jejich veřejná vyjádření naše informace nevyvrátila," napsal Kubík na svém twitteru. Důkazy zatím Seznam Zprávy neukázaly.

„Odmítáme osobní útoky na naše reportéry i na naši redakci, kterých se teď dopouštějí někteří politici, kterým se naše zpráva nelíbila,“ dodal Kubík s tím, že zdrojů, se kterými autoři textu mluvili, bylo vícero. „Důkazy jsem si prostudoval. Musím říct, že nebyla sebemenší pochybnost, proč článek nevydat,“ řekl také šéfredaktor v České televizi.

Omluva od předsedů stran koalice SPOLU

Podle statutárního místopředsedy ČSSD Romana Onderky za Hamáčekem stojí celý poslanecký klub. "Klub je přesvědčen, že předseda ČSSD a vicepremiér konal veškeré kroky ve prospěch ČR a občanů," řekl Onderka.

Hamáček zároveň poděkoval premiéru Babišovi za důvěru a oznámil rovněž, že bude požadovat omluvu od předsedů stran koalice Spolu. "Velmi nevybíravě se vyjadřovali o mé osobě a já budu požadovat od všech, kteří mě označili na vlastizrádce, aby se mi omluvili," dodal s tím, že jde o předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, předsedu ODS Petra Fialu a předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku.

Pekarová Adamová v reakci na to uvedla, že se omluvit odmítá. V pořadu Benešovský Impuls řekla, že ministr vnitra ohledně své cesty do Moskvy nepodal dostatečné vysvětlení. "Co se týče těch účastníků schůzky, tak tam nikdo neřekl zcela jasně a věrohodně, že by ty informace v článku byly zcela nepravdivé. To takto natvrdo opravdu nikdo neřekl. Myslím, že to je potvrzením toho, že to nejsou informace takzvaně vycucané z prstu, jak tvrdí pan Hamáček."

Pekarová nicméně uvedla, že pokud by se u soudu prokázala Hamáčkova nevina, tak se mu omluví. "Pokud se prokazatelně ukáže, že měl celou dobu pravdu, tak ho budu dále považovat za amatérského a hloupého ministra, pokud si potřebuje ke stažení velvyslance vymýšlet takovouhle kamufláž, ale budu ochotná omluvit se za ta slova o velezradě."

Sněmovna záležitost projednávala v úterý za zavřenými dveřmi asi hodinu a půl bez výsledku. Někteří poslanci hovořili poté o tom, že debata přerostla ve vzájemné osočování, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že se za ni styděl. Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová kritizovala hlavně představitele TOP 09 a ODS, nepadaly podle ní žádné argumenty. "Byla to blamáž pro ty, kdo tu schůzi svolali," řekla. Hovoří také o šarádě a cirkusu.

ČSSD podpoří také to, aby uzavřené jednání pokračovalo. Chce, aby se ke slovu na rozdíl od úterý dostali přizvaní šéfové tajných služeb, žalobce Zeman a policejní prezident. Pokud zvládnou dorazit, je podle Onderky na Sněmovně, na jakou dobu mimořádný bod zařadí. Sociální demokraté také kritizují práci serveru Seznam Zprávy. "Článek není ozdrojovaný a je plytký," konstatoval místopředseda bezpečnostního výboru Jan Birke (ČSSD).

Zpráva podle něj nahrála Moskvě, přitom dosud byla práce tajných služeb i exekutivy excelentní. "Vše jsme znehodnotili a zpochybnili," kritizoval Birke. Šéf zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) řekl, že postup ČR chválili i spojenci. "Včera (v úterý) létaly v Moskvě zátky šampaňského a kaviár prohýbal stoly," konstatoval Veselý.