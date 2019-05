Petici kritizující způsob odvolání jejich dosavadních ředitelů Jiřího Fajta a Michala Soukupa podepsalo za šest dní přes 5000 lidí. Jeden z iniciátorů petice architekt Josef Pleskot, s nímž Hamáček a premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek jednali, dnes ČTK řekl, že o den dřív se Hamáček podle něj vyjadřoval jinak.

"Zdá se mi, že ano. Čtvrteční jednání končilo mírným optimismem, odcházeli jsme s relativně dobrým pocitem, že možná pan Hamáček zavnímal vážnost situace, dokonce řekl, že situace je vážná a že ji budeme řešit, tedy na stranické úrovni, jak jinak," řekl Pleskot. "Měli jsme pocit, že to nebude řešit sám, ale že to bude řešit nějaké grémium sociální demokracie, kde by jistě přišel do vážné úvahy i hlas pana (Romana) Onderky, který se vyjádřil také trochu s nadějí, že by tohoto pana ministra nemusel podporovat," doplnil.

Řešením, které podle Pleskota Hamáček ve čtvrtek zmiňoval, je pravděpodobně zmiňované vypsání konkurzu na místa obou odvolaných ředitelů. "Vstoupila do toho druhá iniciativa mladých umělců, kteří jsou ochotni s ministrem Staňkem o novém výběrovém řízení jednat. My jsme všichni včera (ve čtvrtek) říkali, že se stávajícím ministrem o novém konkurzu jednat nebudeme. Chápali jsme, že nový konkurz nastat bude muset, ale s jiným ministrem," připomněl. Požadavky autorů petice trvají dál.

Petici podepsaly osobnosti

Pod petici, která vznikla jako první a má už přes 5000 signatářů, se podepsali třeba architektka Eva Jiřičná, fotograf Josef Koudelka, režiséři Jan Hřebejk či Olga Sommerová, šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar či politik Karel Schwarzenberg. V druhé petici především mladší historici umění či umělci deklarují, že se Staňkem chtějí jednat a na příští čtvrtek s ním mají naplánovanou schůzku.

Předseda ČSSD však nadále Staňka odvolat nechce. "Nic takového nechystám. Pokládal jsem za slušnost se se zástupci toho petičního výboru sejít. Já si vyslechl jejich argumenty a řekl jim, že mě ta situace v resortu kultury netěší," uvedl. Za řešení pokládá co nejrychlejší vypsání transparentního výběrového řízení na obě ředitelské funkce.

Hamáček podle Pleskota slíbil, že situace se bude řešit okamžitě, jakmile se Staněk vrátí ze služební cesty. "My nikdy neřekli, že budeme jednat o odvolání pana Staňka z vlády. Máme pravidelná jednání politického grémia, kde budeme řešit aktuální politickou situaci, přípravu evropských voleb a určitě se dotkneme i situace v resortu kultury. Nebude to o tom, že bychom řešili personální otázky," uvedl.

Statutární místopředseda ČSSD Onderka v posledních dnech několikrát zopakoval, že by měla sociální demokracie zvážit odvolání ministra kultury. "To řekl svůj názor, nicméně my nic takového nechystáme," uvedl Hamáček.