Hamáček si pozval Zimolu na kobereček. Na nominaci Pocheho trvá

Úmorné handrkování o druhé Babišově vládě se momentálně zaseklo na jménu Miroslava Pocheho, jehož jako kandidáta ČSSD na ministra zahraničí odmítají prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a šéf komunistů Vojtěch Filip. Každý z jiných důvodů. Zeman nemůže Pochemu odpustit, že v prezidentské volbě vyjádřil podporu Jiřímu Drahošovi, Babiš se nechce pouštět do sporu s hlavou státu a Filip plní přání svého hradního spojence.

Argumenty, které oficiálně padají a týkají se Pocheho proimigrační politiky a „vlastizrádného“ hlasování v Evropském parlamentu, jsou nejen liché, ale také lživé. Říká-li Poche, že s žadateli o azyl je třeba zacházet na základě přijatých mezinárodních dohod, není žádný zrádce ani sprostý podezřelý, ale běžný představitel evropského sociálnědemokratického směru.

Koneckonců i předseda KSČM už přestal mluvit o Pocheho postojích v Bruselu a aktuálně svoji nechuť k tomuto kandidátovi ČSSD opírá o jeho dřívější angažmá v pražské politice.

Je ovšem pravděpodobné, že Poche by byl nepříjemně samostatný ministr zahraničí, nijak by nepodlézal Moskvě ani Pekingu, což by na Pražském hradě i v centrále KSČM mohli nést nelibě. O jeho svéprávném uvažování svědčí i to, že při vědomí Zemanova obdivného vztahu k izraelskému premiérovi a jeho politice na Blízkém východě či k Donaldu Trumpovi se dokázal vůči oběma vymezit.

Zimola by Pocheho nahradil Zaorálkem

Šéf ČSSD Jan Hamáček na setkání s novináři zopakoval, že Pocheho nominaci ani dnes nepovažuje za chybu. „Za pěti navrženými jmény, která schválilo předsednictvo, si stojím. Poche je člověk, který stoprocentně zvládne řízení ministerstva zahraničních věcí,“ uvedl.

Názor jeho statutárního zástupce Jiřího Zimoly, který by byl pro Pocheho výměnu, Hamáčka nepřekvapil, ale přesto si ho pozval na pohovor. Vadí mu především veřejné zpochybňování odsouhlasené stranické linie. Zimola míní, že by do Černínského paláce mohl znovu přijít Lubomír Zaorálek. To by ovšem byl poněkud nedůvěryhodný tah vzhledem k tomu, jak se o případné koalici ANO a ČSSD Zaorálek vyjádřil.

„Nechápu, proč lézt do katovy smyčky mizerného vládnutí. S Babišem nemáme šanci na sociálnědemokratickou politiku a lidé poznají, že jsme se nechali koupit, a spočítají nám to v podzimních volbách,“ uvedl Zaorálek pro Deník ještě před ukončením vnitrostranického referenda.

Zimola má ale pravdu v tom, že zrovna na post šéfdiplomata má sociální demokracie dost kvalifikovaných lidí, například velvyslance v USA Hynka Kmoníčka, exministra zahraničí Jana Kohouta, tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře nebo předsedu strany Jana Hamáčka.

Ten přesto věří, že při nadcházející schůzce prezidenta Zemana a europoslance Pocheho se situace vyjasní. Na dotaz Deníku, zda by v případě jejího patového výsledku mohl dočasně řídit ministerstvo zahraničí sám, Hamáček odpověděl: „Nebudu komentovat nic, co by bylo, kdyby. Jsem rád, že proběhne páteční setkání, při němž bude možnost vysvětlit prezidentovy výhrady.“

Díky tomu by podle Hamáčka mohlo být o vládě jasno zhruba do příštího úterý. „Pokud nebude, začneme to řešit, nikdo od jednacího stolu neodchází,“ zdůraznil.

Malá může být problém. I pro KSČM

Zároveň upozornil, že jakmile budou na stole jména ministerských kandidátů za ANO, vyjádří se k nim. „Nevím, zda pan prezident už seznam za hnutí ANO skutečně má. Zatím nebudu komentovat nikoho, kdo není oficiálním kandidátem,“ řekl Hamáček. Trvá na tom, že by si budoucí koaliční partneři neměli své adepty kádrovat.

„Sociální demokraté schválili v referendu vstup do vlády za předpokladu, že budou podmínky koaliční spolupráce dodrženy. Pokud by se ukázalo, že je naši partneři porušují dříve, než jsme do ní vstoupili, byla by to nová situace. Když Babiš říká svůj názor na navrhované ministry, je to relevantní, ale porušením podmínek by bylo, kdyby nerespektoval nominaci ČSSD a nedonesl Pocheho nominaci na Hrad,“ konstatoval Hamáček.

O tom, jaké osobnosti navrhuje hnutí ANO na deset ministerských postů, má Andrej Babiš Jana Hamáčka informovat dnes večer.

Jestli by se na seznam dostala například poslankyně ANO Taťána Malá coby budoucí ministryně spravedlnosti či Dan Ťok jako staronový ministr dopravy, neměli by z toho sociální demokraté radost, ale zřejmě by kvůli tomu dohodu nebořili. Malá, která je ve výrazném střetu zájmů kvůli firmám svého manžela, v nichž donedávna jako advokátka sama figurovala, by ovšem mohla být zásadní překážkou pro komunisty.