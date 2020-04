Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) považuje za klíčové, že Poslanecká sněmovna rozhodnutím o prodloužení nouzového stavu do 17. května umožnila řízené uvolňování omezení podle doporučení epidemiologů. Zabránila tak nebezpečnému vývoji, který by nastal s koncem stavu nouze ve čtvrtek, napsal v SMS na dotaz ČTK. Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy se ukázalo, že komunisté drží vládu fakticky u moci. Právě KSČM navrhla termín 17. května, vláda původně žádala o prodloužení nouzového stavu do 25. května.

Předseda Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) | Foto: ČTK/Šimánek Vít

"Klíčové je, že Sněmovna svým rozhodnutím o prodloužení nouzového stavu umožnila řízené uvolňování omezení dle doporučení epidemiologů a zabránila nebezpečnému a nekontrolovanému vývoji, který by nastal s koncem nouzového stavu k 30. dubnu," uvedl Hamáček.

Podle předsedy občanských demokratů nemůže být nouzový stav v České republice věčně, pokud nemá být ekonomika i země zničena. "Proto jsme navrhovali, aby byl prodloužen o týden, a pak vláda buď požádala o jeho další prodloužení, nebo byl ukončen. Bohužel neúspěšně, znovu se ukázalo, kdo drží vládu fakticky u moci - KSČM," uvedl.

"Tak zásadní věc, jako je nouzový stav, se tady víc než argumenty a daty od odborníků, která vláda úspěšně tají, řídí přáním komunistů. Těm o argumenty a data nejde, ti svou podporu holt evidentně umí šikovně vyhandlovat," napsala ČTK předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Nedočkali jsme se žádných podstatných informací, proč zrovna 25. květen. Vláda odmítala odpovídat a když už nebylo zbytí, tak se ministr zdravotnictví tvářil, že vlastně neví, co chceme. Chtěli jsme jediné: aby, když už říká \'musíme to dotáhnout\', co znamená ono 'dotáhnout' - do jakého stavu, k jakému kritériu to chce dotáhnout. Myslím, že to neví ani on sám. Doufám, že nečeká, až virus zmizí - to by se patrně nedočkal," odpověděl na dotaz ČTK předseda STAN Vít Rakušan. Hnutí navrhovalo prodloužit stav nouze o deset dní.