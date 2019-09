Prožila jste roky na scéně, máte za sebou stovky koncertů, ale před osmi lety jste zpívala naposled…

Ani nevíte, jak jsem ráda, že už se nemusím stresovat. Každý si myslel, jaký jsem suverén, ale já se bála zvednout ruku s mikrofonem, aby lidé neviděli, jak se u toho zpívání klepu trémou. Před pár lety jsem byla na operaci a pak už jsem nemohla zpívat. Jsem ale ráda, že na konci kariéry byl se mnou ten nejlepší tým Petra Maláska.

Věřila jste, že jednou doba komunismu skončí?

Muselo to přijít. Však jsme byli poslední, kde ten režim zůstával. A jsem šťastná, že jsem se dožila toho, že můžeme jet přes hranice a nikdo nás nekontroluje. My, kteří jsme zažili tu nemožnost pohybu, máme velkou výhodu oproti dnešní mládeži. Oni nechápou, proč se tak těšíme z té svobody. Pro ně je už naštěstí normální, že jezdí po světě, kam chtějí.

A co vás ještě těší?

Já jsem úplně nenáročný člověk. Nic zásadního není potřeba. Hlavní je, že mám svoji rodinu a tenhle byteček. Občas myslím na svou maminku, jezdila jsem za ní do Hurbanova, to je pár kilometrů od rakouských hranic. Jednou jsme si povídaly na zahrádce a ona mi řekla: „Třeba se toho dožiju, že se za ty hranice někdy podívám.“ Zato můj tatínek, ten byl spíš realista, ale taky si ze sebe uměl dělat legraci. Když měl jít někam na schůzku, tak lidem říkal: „Poznáte mě snadno, vypadám jako ortodoxní žid.“ On měl vůbec takový židovský humor. Vzpomínám si, jak mi vyprávěl, že šel na voňavou mši. To je taková, kam se chodí po obědě a všichni jsou navonění. Tatínek tam potkal svého kněze, který se podivoval, proč je tak smutný. Zeptal se ho: „Ako sa máte, pán Farkaš?“ a tatínek odpověděl: „Zle, pán farár, zle. Hriechy ma opúšťajú!“

JUDITA MATYÁŠOVÁ