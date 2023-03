Komu je politik zavázán víc? Straně, za niž kandiduje, nebo voličům, jimž dal programové sliby? Senátorka a pražská zastupitelka Hana Kordová Marvanová (za ODS na kandidátce Spolu) v tom má naprosto jasno.

„Pro mě je poslanec, senátor nebo zastupitel primárně zástupce občanů. Tak vnímám mandát od voličů. Bez střetů žádnou bitvu nevybojujete. Teď všichni vzpomínají na Václava Havla nebo Masaryka, a ti vedli nejeden boj. Právě tam se ukáže, jestli člověku o něco jde, nebo jestli jen tak vypouští nějaké věty. Já vnímám advokacii podobně jako politiku, tedy úsilí o to, aby skrze právo vítězila spravedlnost, aby neplatilo, že když se kácí les, musejí lítat třísky. Jde o osud každého jednotlivého člověka,“ řekla v rozhovoru pro Deník.

V něm se také vyjadřuje k poslední demonstraci před Národním muzeem, jíž se zúčastnily i známé osobnosti jako lékařka a bývalá senátorka Alena Dernerová, scenárista Igor Chaun nebo choreograf Petr Zuska. Co to podle ní signalizuje?

„S lidmi je nutné o jejich obavách mluvit, ať už se týkají čehokoliv, neházet je do jednoho pytle. S těmi, jež jste jmenovala, jsem připravená o důvodech jejich vystupování na akcích, které pořádá pan Rajchl, hovořit. Dívala jsem se na profil pana Rajchla, který je advokát, a musím říct, že jeho údajně soucitným pohnutkám nevěřím. Byly publikovány informace, jež se týkají jeho byznysových aktivit. Pracoval třeba pro firmu, která se zabývá hazardem. Já proti němu bojuji. Jako advokátka jsem zastupovala klienty, kteří nedostali od státu patřičně rychle a v odpovídající výši odškodnění, když se stali obětmi trestných činů. Zabývala jsem se kauzami horníků v OKD. Ale myslím, že lidé jako pan Rajchl jen zneužívají obavy lidí z bídy, než že by jim skutečně záleželo na jejich osudu,“ uvedla.

Co přimělo Hanu Kordovou Marvanovou na vrcholu politické kariéry odmítnout nabídky na další kandidaturu do sněmovny?

„Byla jsem v parlamentu v letech 1990 až 1998 a dál jsem nekandidovala ne kvůli tomu, že bych byla znechucená politickým vývojem, ale proto, že podle mě politik musí mít svou profesi a něco umět. Vystudovala jsem práva a chtěla jsem být advokátka, kterou jsem od roku 2000. Když sedíte osm let v parlamentu, odbornost ztratíte. Podle mě poslanec nemůže kvalitně posuzovat zákony, když neví, jak funguje soukromá sféra. Kdybych seděla ve sněmovně třicet let, tak nemám ani tušení o tom, jaké problémy lidem způsobují špatné zákony. Nechtěla jsem se uzavřít do věže ze slonovinové kosti a být odtržená od problémů obyčejných lidí,“ vysvětlila.

