Handicapovaná Karolínka sní o výletu do Paříže, pomůžete?

Jedenáctiletá Karolínka žije od svých čtyř let společně se starším bráškou Filipem v péči prarodičů. Ti se jí snaží dopřát kvalitní vzdělání a umožnit rozvoj prostřednictvím různých zájmových kroužků. Ačkoli by si to přáli, její největší sen split nemohou. O pomoc se proto obrátili na organizaci Splněné dětské přání.

dnes 14:26 SDÍLEJ:

„Kája trpí onemocněním zvaným svalová dystrofie, je to neuro-svalové onemocnění, se kterým se již narodila. K tomu má i těžkou hypotonii,“ říká o své vnučce babička Daniela. Každodenní cvičení a rehabilitování je podle ní pro Karolínku ohromná zátěž. ČTĚTE TAKÉ: Nadace Jedličkova ústavu slaví 28 let od svého založení. Pomáhá postiženým Největší výzvou a posléze i vášní se pro tuto jedenáctiletou holčičku stalo tancování na vozíčku. Díky trenérce Pavle Jeřábkové dostala šanci být součástí taneční skupiny dívek, které ji přijaly mezi sebe, společně získaly mnoho ocenění z různých soutěží. Jedna se měla uskutečnit v Paříži, ve městě, které si Karolínka zamilovala díky dědečkovým vyprávěním i pohádkám. Pořadatelé však soutěž nakonec přesunuli do jiné lokality, a tak se její sen o návštěvě Eiffelovy věže prozatím rozplynul. „Péče o takto postižené dítě je nejen náročná, ale i finančně nákladná, a tak postupně upravujeme bezbariérově dům. Ještě nám chybí bezbariérová koupelna, potřebovali bychom větší auto. Teď šetříme na elektrický vozíček. Je toho hodně a tím pádem nezbývá na takové dětské sny,“ svěřuje se Karolínčina babička. ČTĚTE TAKÉ: Kazma podpořil handicapované cyklisty. Padne sázka o veřejné ponížení? Aby své vnučce sen splnila, vyhledala pomoc organizace Splněné dětské přání. Ta pomáhá handicapovaným dětem plnit sny a tím je zároveň motivuje k dalšímu rozvoji. Pro akci „Karolínky vysněná cesta do Paříže“ organizace zřídila speciální konto, kam může každý přispět libovolným dobrovolným finančním příspěvkem. Protože však ví, že její vnučka po výletě už dlouho a upřímně touží, rozhodla se vyhledat pomoc u organizace Splněné dětské přání, která handicapovaným dětem plní sny, aby je skrz jedinečné zážitky motivovala k dalšímu rozvoji. Pro akci „Karolínky vysněná cesta do Paříže“ vzniklo speciální konto, kam mohou případní zájemci zaslat dobrovolný finanční příspěvek. Přispět můžete také objednáním speciální limitované kolekce obsahující kabelky, tašky, polštářky, taštičky na zip a kočičku. Podrobnosti o tom jak Karolínčin sen podpořit a detaily z průběhu akce najdete na webových stránkách organizace. ČTĚTE TAKÉ: Pořadatel kvadriatlonu: Všechno absolvuji spolu s lidmi, pro které to dělám

Autor: Redakce