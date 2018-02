Hasiči pomáhají s transportem tlouštíků. Stojí je to miliony

Pomoc záchranářům při transportu pacienta do sanitky je pro hasiče dnes už denním chlebem. Zatímco kdysi to bylo třeba zpravidla jen v případech, kdy k nějakému maléru došlo v nepřístupném terénu, v posledních letech začalo takovýchto zásahů přibývat. Dramaticky se totiž zvyšuje počet extrémně obézních lidí. Tak jak národ tloustne – a v tomhle jsou Středočeši spolu s Pražany na špici jak mezi dospělými, tak v případě dětí – přišel nárůst doslova raketový. Zvlášť v uplynulém roce.

Do sanitky hasiči nesli 800 lidí

Ještě v roce 2015 hasiči v kraji zaznamenali pět desítek asistencí při převozech pacientů, loni se už jejich počet vyšplhal na osm stovek. Nejtěžší byl muž vážící 320 kilogramů. Ani ti další však nebyli pouze stokiloví; pomoc hasičů s manipulací bývá potřebná zpravidla u lidí, jejichž váha překračuje 150 kg.

To, že takové případy nejsou ojedinělé, potvrzuje provozní ředitel záchranné služby Trans Hospital plus Bořek Bulíček, která má k převozu lidí s nadváhou i speciálně upravenou sanitku. Transporty pacientů o hmotnosti mezi 200 a 300 kilogramy jsou tudíž nejenom možné, ale podle Bulíčkových slov i poměrně časté. „Neodkladně převážených lidí s hmotností nad 180 kilogramů jsme v loňském roce měli 39, dalších 45 pacientů se transportovalo jako sekundární převozy mezi nemocnicemi k dalšímu vyšetření a ošetření,“ připomněl Bulíček.

Radní volá po systémovém řešení

To, jak hasiči zdravotníkům pomáhají, oceňuje středočeský radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti Robert Bezděk (ANO). Současně ale zvedá prst: jestliže si účast hasičů loni vyžádaly stovky převozů (a že by jich do budoucna mělo ubývat, se rozhodně nerýsuje), situace si žádá řešení. Dosud totiž hasiči hradí náklady ze svých prostředků. A nejde o malou sumu; loni se tato částka ve středních Čechách přiblížila 4,5 milionu korun. Bezděk má přitom jasno: tahle pomoc poskytovaná v akutních případech má být hrazena za zdravotního pojištění. Jinými slovy: pomoc hasičů by měly zaplatit zdravotní pojišťovny. To by podle něj bylo systémovým řešením.

Ucházet se o peníze od zdravotních pojišťoven však hasiči zatím nemohou, upozornil ve středu ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloslav Svatoš. Současné zákony proplácení této asistence zdravotním pojišťovnám neumožňují – jakkoli jsou právě hasiči těmi, od nichž se v takových případech očekává pomoc. Jsou totiž povinni zasáhnout vždy, kdy je v ohrožení lidský život.

Kraj začíná sbírat argumenty

Radní Bezděk má jasno: jen krčit rameny nestačí. Situace dospěla tak daleko, že je nutno hledat řešení. A Středočeský kraj by se rád stal tím, kdo dokáže pohnout ledy. Hejtmanství proto ve spolupráci s hasiči i se zdravotníky začíná shromažďovat podrobnosti k jednotlivým případům, aby získalo podklady pro budoucí jednání. Potřebuje argumenty, které budou doslova „těžké váhy“ – což v tomto případě, pohříchu, platí doslova.

Záchranáři se aktivně zapojí, potvrdil ve středu ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Martin Houdek. „Průběžně budeme situaci vyhodnocovat a zpětně upřesníme, u kterých zásahů byla asistence hasičů oprávněná a u kterých nikoliv, abychom měli přesné počty pro jednání se zdravotními pojišťovnami,“ konstatoval. Jedním dechem připomněl, že debatovat se zástupci pojišťoven má opravdu v úmyslu. Ty totiž musí zajistit péči o své klienty – a ta se v některých případech bez asistence hasičů opravdu neobejde; záchranáři je v akutních případech budou žádat o pomoc i nadále. Proto by prý bylo správné, aby zdravotní pojišťovny byly schopny zásahy hasičům proplácet.

Zaplatit lze jen zdravotníkům

Ministerstvo zdravotnictví je však jiného mínění. Hasiči nejsou poskytovateli zdravotních služeb, a tak platit jejich práci z veřejného zdravotního pojištění nelze, sdělila ve středu Deníku mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. „Za tyto výjezdy jsou hrazeni poskytovatelé záchranné služby, kteří mají povinnost zdravotní péči pacientovi poskytnout – a to i v případě, že se jedná o „těžkého pacienta“,“ konstatovala. „Způsob, jakým pacienta převezou, je na jejich uvážení,“ doplnila.

Slovem do pranice by mohla být také být debata o případech, kdy se nejedná o akutní stav ohrožení života nebo zdraví, ale například o převozy na plánované vyšetření. V takových případech už hasiči povinnost pomáhat nemají (jejich úkolem je ostatně být připraveni zvláště na zásahy, kdy je třeba jít do akce neodkladně). Jedním z řešení může být v takovýchto případech využití služeb privátní záchranky, jak slovy o sekundárních transportech připomínal i ředitel Bulíček, nebo dopravních zdravotnických služeb, které se specializují rovněž na klienty s výraznější nadváhou.

Řešení mají přinést nová centra

Problém s tlouštíky si nicméně ministerstvo zdravotnictví uvědomuje, potvrdila mluvčí Štěpanyová. Řešení vidí v centrech, ve kterých by nadměrně obézním pacientům byla poskytována diagnostická a léčebná péče – přičemž o podmínkách jejich vzniku ministerstvo v současné době jedná s odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami. „Praxe ukazuje, že jsou velmi potřebná,“ poznamenala mluvčí. Současné představy hovoří o plánech na vznik jednoho až dvou vysoce specializovaných obezitologických center s náležitým zajištěním jak po stránce personálního zabezpečení, tak z pohledu přístrojového i prostorového vybavení.

Chuť vůbec se pustit do jednání se středočeským hejtmanstvím o penězích pro hasiče zřejmě bude ze strany pojišťoven minimální.