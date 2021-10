„Rozhodli jsme do konce letošního roku snížit DPH ve výši 21 procent na energie na nulu a zároveň jsme připravili návrh zákona, který by toto opatření prodloužil na celý příští rok. To je zásadní pomoc,“ uvedl Havlíček. Podle něj se tento krok určitě projeví na složence každého spotřebitele.

„Koncová cena by se opravdu měla o tuto částku snížit, protože nepředpokládáme, že by více než 400 dodavatelů zneužilo situace k vlastnímu obohacení. Je tam taková konkurence, že by odběratelé okamžitě přešli k někomu jinému,“ řekl. Zároveň připomněl, že vláda hodlá každému občanovi odpustit poplatek za obnovitelné energetické zdroje, což pro průměrnou domácnost bude činit 1500 korun ročně. Tento krok ovšem musí projít legislativním procesem v parlamentu.

Odmítl kritiku, že jde o plošné opatření. „Pan Fiala energetice nerozumí, což v posledních dnech prokázal několikrát. „Zvýšení příspěvku na bydlení není žádné řešení, protože ho dostává zhruba 200 tisíc domácností, ale my se bavíme o 4,3 milionu lidí a 5,3 milionu odběrových míst. Pan Fiala chce pomoci dvěma stům tisícům lidí, což je absolutní nepoměr. Drtivé většiny občanů by se to vůbec nedotklo,“ míní Havlíček.

V rozhovoru obsáhle komentuje výsledky voleb a příčinu neúspěchu hnutí ANO, byť z jeho pohledu si vedlo velmi dobře a získalo nejvíc mandátů. „My jsme lobbistickým tlakům a kmotrům také čelili, ale ubránili jsme se jim. Za průmysl to mohu garantovat. Ujišťuji vás, že po výhře pětikoalice u lobbistů začaly lítat špunty. Nikoho jsme si nepustili k tělu. Je to otázka lobbingu v telekomunikacích, energetice, dopravě. Mohl bych napsat knížku o tom, jaké manýry byly na dopravě, kdo tam diktoval a jaká byla role ministrů. Tomu jsme utnuli tipec, což se jim logicky nelíbilo. Dupli si a vždy někoho podplatili, dotlačili argumenty do rohu, nebo ho vydírali. My jsme se vydírat nenechali,“ konstatoval Havlíček.

Uvažoval po volbách, že by se vzdal poslaneckého mandátu a vrátil se k podnikání? A kdo by podle něj měl za ANO kandidovat na prezidenta ČR?

Čtěte zítřejší rozhovor s Karlem Havlíčkem v tištěném Deníku.