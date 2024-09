Nemá sílu ani brečet, vše se snaží zvládat racionálně. Zastupitelku Jindřichova na Bruntálsku Olgu Havlovou a jejího manžela opět postihly povodně. Bylo to podle ní horší než v roce 1997, přitom se na vše předem připravili. Deníku se svěřila s tím, co voda odnesla a jak neblahé následky zvládají odstraňovat.

Z pátku na sobotu se velká voda z potoka Osoblaha prohnala domem, v němž žije někdejší poslankyně, bývalá místostarostka a stávající zastupitelka Jindřichova na Bruntálsku ve Slezsku Olga Havlová se svým manželem a dvěma rotvajlery. Připravovali se na to dopředu. „Co jsme mohli, to jsme během tří dnů vynesli ze spodní části baráku nahoru, kde máme dvě obytné místnosti,“ svěřuje se Deníku.

V horní části jejich domu na Bruntálsku je podle ní bezpečno. „Máme výhodu, že část našeho pozemku je bývalé koryto potoka. Voda se vylije do doliny, pak se už jenom rozlévá. To znamená, že barák nepodemele. Nikdy jsme se proto neevakuovali,“ říká. Ve vrchní části domu navíc mají extra instalovanou elektřinu.

Co voda odnesla

Přesto voda napáchala plno škody. Havlová tušila, co je čeká, neboť povodně v obci zažili již počtvrté. Jen při těch v roce 2002 měli štěstí, že se jim na pozemek potok o pár centimetrů nevylil. „Tentokrát to ale bylo horší než v roce 1997. Tehdy bylo také hodně vody, ale třeba dřevník i šopa (drobná stavba určená zpravidla k ukládání nářadí, kůlna, pozn. red.) pod vodou nebyly. Tentokrát bohužel ano,“ poznamenává.

Odnesla to například lednička, kterou preventivně vynesli, ale našli ji zapíchnutou v bahně na druhém konci otevřeného dřevníku. Stejně tak sušička, která stála na ní. Masakr to byl i v domě. „V baráku jsme měli přes metr vody. Kuchyňská linka byla pod vodou. Varnou desku mi zeť včera (v úterý, pozn. red.) vyměnil,“ povídá zastupitelka. Voda se podepsala kupříkladu i na kvalitní parketové dlažbě v pokoji, která je vzedmutá a na několika místech prasklá.

close info Zdroj: Se svolením Olgy Havlové zoom_in Kuchyň

Na odpis jsou i skříně, elektrospotřebiče nebo fungl nová sekačka. „Tu jsme našli v bahně u souseda. Včera nás tu dřelo osm a malý bagr,“ přibližuje Havlová. Na oploceném pozemku velkém čtyři tisíce metrů nezůstal ani jeden plot. I ty voda zlikvidovala.

Plavalo i auto, které bylo třeba vysát a zatím není jisté, jak a zda bude pojízdné. „Nastartovat šlo. Je ale něco je s klimatizací. Pod vodou zůstala i řídící jednotka a motory z brány, které byly v šopě,“ konstatuje Havlová.

Na bolest není čas

Nejhorší je hygiena. „Dlouho pod tlakem tekl jen čůrek vody, nyní ji manžel zkoušel a snad už teče víc,“ popisuje Havlová. Nějakou dobu také nebyl mobilní signál, takže nemohli nikam volat.

Jednasedmdesátiletá žena navíc musí vše zvládat navzdory tomu, že se v domě zranila a od poloviny lýtka do půlky stehna má naraženou nohu. Říká, že bolest není čas řešit a brečet jí ani nejde.

Je ráda, že neuposlechla přání manžela a na zahradě zachovala kadibudku, kterou naposledy využili při povodních v roce 1997. Tehdy pod vodou nebyla, nyní ano. „Jakmile ale voda klesla, je funkční. Jsme za ni vděčni. Oproti kýblům je to luxus,“ hodnotí Havlová.

close info Zdroj: Se svolením Olgy Havlové zoom_in Ploty odnesla voda

Její vnuk, který s odstraňováním povodňových škod pomáhá, měl zase v úterý večer svalovou horečku. „S chlapy pořádně dřeli,“ oceňuje ho Havlová. Stejně jako své děti a další, kteří pomáhají. Přijet jí chtěli pomoci i lidé z Prahy a jiných míst. Další ruce by sice v místě potřebovali, ale nemají je kde ubytovat ani jim nyní nemohou vařit či se o ně jinak postarat.

Tři dny jen na kávě

Sama Havlová nejedla asi tři dny, byla jen na kávě, nemohla ani příliš spát. „Žaludek jsem měla jak na vodě a na jídlo ani pomyšlení. Po třech dnech jsme si s manželem večer sedli, dali si rohlíky, které jsem měla v mrazáku, a k tomu jsme si ukrojili kolečko salámu. Říkala jsem, že to je jako kdysi zamlada na bramborových brigádách,“ usmívá se.

Ke všemu přistupuje racionálně a bez paniky. Občas i zavtipkuje. „Když byla zdejší cesta pod vodou, kolem nás plavala toika (mobilní WC, pozn. red.). Napsala jsem našemu starostovi, že za ni děkuji, ale že ji nevyužijeme, a tak ji posíláme dál. Reagoval, že je vidět, že humor mě neopustil,“ uvádí.

Dát do kupy to, co zničila velká voda, bude podle Havlové trvat tak tři roky. „Minule nám trvalo tak deset let, než jsme udělali renovace a vše spravili. Bydlíme na polosamotě (ve východní části Jindřichova - Arnultovicích, pozn. red.) a lidé se k nám dostanou jen přes lávku (po velké vodě je bez zábradlí, pozn. red.). Potok se vylévá jen na třech místech, k nám se vylije v zatáčce. Kdyby Povodí Odry zvedlo břeh třeba o třicet metrů, voda by u nás vůbec nemusela být. Dlouho na to upozorňujeme,“ krčí rameny.

Zda jsou změny reálné, není jisté. Deník požádal Povodí Odry o vyjádření, ale jeho mluvčí Šárka Vlčková odpověděla jen obecně. „V současné době nemáme časový prostor vyjadřovat se k jednotlivým záležitostem,“ reagovala.