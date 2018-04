Hejtman Josef Bernard: Nejlepší řešení by byla duhová koalice bez extremistů

Můžete si o něm myslet cokoli, ale jisté je, že do funkcionářské židle si sedl nikoli rovnou ze školních lavic, ale po dlouhé a úspěšné manažerské kariéře. Má výrazné názory a téměř v ničem se nepodobá svým předchůdcům z ČSSD. V prezidentském klání například nevolil Miloše Zemana, jehož portrét byste na hejtmanství hledali marně.

Profilujete se jako politik, který vládní spolupráci ANO a ČSSD s podporou komunistů nefandí. Proč?

My jsme ve volbách dostali ne-uvěřitelný výprask, sedm procent je strašně málo a moc jistot nám nezbylo. Velká bonita, která nám ještě zůstala, je punc demokratické strany. Když vstoupíme do vlády, která bude přímo podporovaná komunistickou stranou a nepřímo SPD, tak o tu největší hodnotu můžeme přijít.

Jak to myslíte, nepřímo podporovaná SPD? Jedna z podmínek vyjednavačů ČSSD je přece právě to, aby SPD byla z podílu na vládnutí zcela vyloučena.

Vy si myslíte, že odstraníme zástupce SPD z vedení sněmovny a výborů? Podle mě ne. A nehrozí snad, že v budoucnu se ANO obrátí na SPD, aby s ní prohlasovalo některé zákony a nahradilo tak poslance sociální demokracie? Podle mě hrozí. Je evidentní, že hlasovací mašina ANO, KSČM a SPD dnes existuje, takže proč bych měl věřit nějakému papíru, kde se napíše, že se to dít nebude?

Když vedení ČSSD prosadí odvolání poslanců SPD z vedení sněmovny a výborů, nebude to dostatečný krok proti nevěře ANO s SPD?Jistá pojistka by to být mohla, ale moc nevěřím, že k tomu dojde. SPD je ovšem jen částečný problém, protože při podpoře rýsující se koalice by oficiální roli hrát neměla. Zato komunisté ano, a tím bychom jako sociální demokraté ztratili vzácnost demokratické strany.

Přišli bychom o ni proto, že bychom rezignovali na oslovení společenské většiny. To se nám může povést jen tehdy, když se odřízneme od totalitních praktik, nedemokratických hnutí, od projevů rasismu a xenofobie. Vstupoval jsem do jiné strany, než jak vypadá teď.

Co tím míníte?

Nechci někde zpívat se soudruhy Internacionálu a nebudu se klonit od Západu na Východ. Vstupoval jsem do strany, která byla jednoznačně proevropsky orientovaná a zdůrazňovala význam našeho členství v NATO.

Dnes se to začíná měnit a ČSSD vytahuje témata, která z mého pohledu vůbec prosazovat nemá. Proč bych se měl zabývat tím, jestli bude referendum o vystoupení z Evropské unie? To mě vůbec nezajímá, protože jinou alternativu než členství v EU nevidím. Jestli to někdo prosazovat chce, měl by to dělat v jiné straně než v ČSSD.

ČSSD i KSČM dostaly výprask sedmiprocentním volebním výsledkem. Nebylo by rozumné se spojit v dvojblok levicových stran s důrazem na sociální otázky, zvyšování platů, důchodů, minimální mzdy a tlačit společně na ANO, abyste splnili své sliby voličům?

Ne, protože nad částečnou programovou shodou jsou zásadní ideály, na kterých stojí tato země a stála na nich i Masarykova republika. Za pár dní budeme v Plzni oslavovat osvobození americkou armádou, připneme si odznáčky do klop a budeme řečnit, jak jsme vděční, že nám přinesli svobodu a demokracii.

Mne by musela hanba fackovat, kdybych vypouštěl podobné věty a zároveň věděl, že vstupujeme do vlády s podporou totalitní partaje. Druhá věc je, že ČSSD je pořád vnímaná jako strana postavená na zvyšování dávek, ale my se přece musíme zaměřit na úplně jiné vize moderní společnosti.

Nemluvila jsem o dávkách, ale o vyšších důchodech a platech.

Ale ta nálepka dávačů nám nepomáhá. Samozřejmě je správné, že prosazujeme vyšší penze a ČSSD nikdy nebude souhlasit s jakýmkoli záměrem, který by seniory poškodil. Problém České republiky není přece v tom, jestli důchodcům přidáme 500 nebo tisíc korun, ale v tom, jak se razantněji přiblížit k Západu. Náš hrubý domácí produkt na hlavu je ve srovnání s Německem poloviční, a na to je třeba upřít pozornost.

Jste přesvědčen, že se to dá zvládnout z opozičních lavic?

Pokud to se stávajícím programem nejsme schopni udělat, je lepší se pořádně přichystat v opozičních lavicích, stabilizovat stranu, vytvořit stínovou vládu a připravit program pro rozvoj země 2020+. Když jsem si pročítal programové prohlášení vlády Andreje Babiše a porovnal to se svým desetibodovým desaterem pro ČR, tak jsem tam prolnutí nenašel.

Vaši vizi mám před sebou a v oblasti školství, inovací, debyrokratizace a digitalizace v ní nacházím s představou hnutí ANO řadu shod.

Začněme třeba zemědělstvím, o které se hodně zajímám.

To máte pravdu, tam se neprolínáte.

Jenže já to považuji za zásadní. V Česku vymírá venkov, máme 50 procent zalesněných ploch a několik obrovských agrokoncernů. Pokud nenastavíme jiný systém podpory zemědělství, budeme pořád vytloukat klín klínem. Nesmí jít o hurá akce, ale o promyšlený plán, jak dál s venkovem. Plzeňský kraj patří k těm, které o tom planě nemudrují, ale dělají reálné kroky, do podpory venkova letos půjde 115 milionů korun.

Z toho tři miliony na udržení kamenných prodejen na vesnicích…

A další tři miliony na podporu městských policií, dvacet milionů na havarijní stavy. Jsme kraj, který se může pochlubit atraktivními a dalekosáhlými programy pro udržení malých obcí.

Pročpak o podobném plánu není nic slyšet z Lidového domu?

To nevím, já jsem takový program napsal. A souvisí to pochopitelně s dotacemi. Jestliže agrokoncern se 400 tisíci hektary dostává stejnou finanční podporu jako farmář se 400 hektary, je to špatně. Dokud to tak zůstane, nebudou vznikat nové farmy. Přitom existuje rozhodnutí Asociace krajů, které vyzývá k preferenci prvních hektarů či zastropování plateb pro největší vlastníky. S výjimkou jednoho máme k tomuto obratu souhlas všech hejtmanů.

ČSSD byla čtyři roky nejsilnější vládní stranou. Co vám bránilo to prosadit?

Oprávněná kritika. Naštěstí jsme neseděli na ministerstvu zemědělství, až ho mít budeme a nic se nestane, bude ta kritika ještě oprávněnější.

Pak nechápu, proč nechcete jít do vlády, v níž máte post ministra zemědělství získat, tudíž reálnou šanci to ovlivnit?

Ty důvody jsou obecnější, už jsme o nich mluvili. Když říkám, že nemáme jít do vlády opřené o KSČM, je to kvůli tomu, že někteří komunisté prosazují centrálně plánovanou ekonomiku, fotí se před Karlem Marxem, zpochybňují vraždu Milady Horákové.

Nemohl bych se podívat do zrcadla, kdybych tohle všechno toleroval. Jestli někdo dehonestuje skutečné hrdiny tohoto národa, jako je Milada Horáková, nemá cenu se o ničem bavit. Dohoda o zemědělských dotacích nebo o přidání učitelům nemůže vyvážit popření základních ideálů. To by mohlo skončit velmi špatně pro celou zemi.

Máte na mysli vystoupení z EU a příklon k Rusku?

Je přece jasné, že žijeme v digitální válce. Útok na základní hodnoty, které jsme vyznávali po roce 1989, je neuvěřitelný. Konec planých řečí, musíme konat.

Proti nepřátelským hackerům a fake news?

Evidentně tu působí tajné služby z jiných zemí, ovlivňují volby, názory na zásadní věci. Jako první si to vyzkoušeli na radaru v Brdech. Tam rozstřelili poprvé veřejné mínění a přesvědčili podstatnou část národa, že základna je chyba a ohrožení obyvatel Česka. A poznali, že to funguje, že Češi ve svých zásadách po roce 1989 tak úplně pevní nejsou.