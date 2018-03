Hejtmanka Vildumetzová: Všechny věci se mají dělat stoprocentně

To, co vloni jen naznačovala, teď oznámila naplno. Jana Vildumetzová (ANO) opustí funkci hejtmanky, a to nejpozději do konce letošního roku. Ponechá si pouze místo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Proč jste se rozhodla odejít z funkce hejtmanky Karlovarského kraje? Co uspíšilo vaše rozhodnutí?

Neřekla bych, že snad něco mé rozhodování uspíšilo, spíše nazrál čas jasně a přímo říct, jak chci situaci řešit. Vždycky jsem kritizovala a kritizovat budu kumulaci funkcí, protože zastávám názor, že věci se mají dělat na maximum, na sto procent. Loni na podzim jsem kandidovala za hnutí ANO do Poslanecké sněmovny z nevolitelného místa. Jenže díky tomu, že jsem dostala sedm tisíc hlasů od voličů, jsem přeskákala na první místo a získala tak poslanecký mandát. Okamžitě potom jsem oznámila, že zvážím, kterou z funkcí si ponechám, protože kromě hejtmanky Karlovarského kraje a poslankyně jsem ještě předsedkyní Rady Asociace krajů. Všechny ty pozice jsou velmi náročné. Já se je snažím vykonávat poctivě a naplno. Nic nešidit. Myslím, že se mi to daří, přesto je pro mě ale důležitější dodržet daný slib, funkce dlouhodobě nekumulovat a věnovat se plně jen jedné z nich. Prospěje to určitě i mé rodině, kterou jsem poslední měsíce skoro neviděla.

Koho byste si představovala za svého nástupce?

To, že jsem připravena opustit funkci hejtmanky do konce roku 2018, jsem jednak oznámila kolegům v hnutí ANO, ale zároveň i našim koaličním partnerům ve vedení kraje. S nimi se teď samozřejmě budeme bavit o tom, kdo by se měl stát mým nástupcem, a také o dokončení projektů, které máme rozdělané a chtěla bych je dotáhnout do konce.





Vaše rozhodnutí je nečekané, ale také logické. S jakými pocity se budete s krajem loučit? Rozjela jste se svým týmem hodně projektů, z nichž některé jsou velmi úspěšné a lidmi ceněné. Prohlásila jste také, že byste některé projekty chtěla před odchodem dokončit, které by to byly?

Máte pravdu, udělali jsme tady toho hodně, já do toho dala skoro veškerý svůj čas a energii. Nebylo pro mě lehké říct, že odejdu od rozdělané práce ve svém kraji. Bolelo to a určitě ještě bude. Co jsou podle mě ty největší projekty, které se nám povedly? Rozhodně znepoplatnění dálnice D6 v úseku od Karlových Varů do Chebu, zavedení Senior Pasů se slevami pro naše starší občany, získání finančního příspěvku státu na obnovu Císařských lázní, návrat armády do kraje, příchod velkého investora BMW Group s mnohamilionovou investicí na Sokolovsku… za loňský rok jsme také dosáhli rekordního přebytku hospodaření ve výši 500 milionů korun, a to díky změně, kterou jsme zavedli v našem úsporném přístupu k veřejným prostředkům. Chtěla bych ale ještě dotáhnout do konce i další akce, například aby v našem kraji od nového školního roku zasedli studenti do lavic vojenské střední školy, aby se podařil záměr, který máme ohledně využití loketské školy. Před námi je také zahájení opravy Císařských lázní a potřebujeme dotáhnout prodej areálu u Svatošských skal, aby pořád sloužil lidem, především rodinám s dětmi, k jejich volnočasovým aktivitám, tak jako je tomu dnes.

Čemu se chcete v parlamentu nejvíce věnovat? Budete s krajem v kontaktu?

Nehodlám se smířit s tím, že se o našem kraji stále hovoří v té souvislosti, že je strukturálně postižený, klesá mu počet obyvatel, je tady nejnižší průměrná mzda, chybí věda a výzkum, odcházejí mladí lidé. Stále beru jako svůj úkol tu situaci postupně měnit, být kraji maximálně prospěšná, proto přece ve sněmovně jsem. Můj cíl zůstává stejný aby byl náš kraj více vidět a slyšet a prosadil se, aby se v něm občanům lépe žilo.

Opouštíte zároveň i post předsedkyně Asociace krajů České republiky?

Radu Asociace krajů vždy vede jeden z hejtmanů, znamená to tedy, že s odchodem z pozice hejtmanky musím odejít z funkce předsedkyně asociace. Je pro mě ohromnou ctí, že tuto prestižní pozici mohu vykonávat. Nebojím se ale toho, že by se mezi mými kolegy z hnutí ANO nenašel můj zdatný nástupce. A možná to bude mít i jednodušší, protože všichni každým dnem sbíráme cenné zkušenosti. Já do toho v roce 2016 musela skočit rovnýma nohama.



Máte nějaký vzkaz pro obyvatele kraje?

Budu všem obyvatelům kraje vděčná, když se na mě i nadále budou obracet se svými podněty, postřehy ze života v obcích a městech, s tím, co je třeba změnit a napravit. Komunikace s nimi je pro mě velmi důležitá, a kdykoliv to půjde, ráda si najdu čas na to, abych se s lidmi osobně setkala a hovořila s nimi. Současné Dny s hejtmankou, časem patrně pod jiným názvem, budou každý měsíc pokračovat. A pokud naše obyvatele něco trápí, mohou kdykoliv napsat na e-mail hejtmanka@kr- karlovarsky.cz. Děkuji předem za každý podnět, který pak mohu řešit.