Herec Ondřej Vetchý se stal kvůli své setrvalé podpoře Ukrajiny terčem další dezinformace. Po sociálních sítích se šíří falešné video, které mu vkládá do úst výrok vyzývající k uctívání Stepana Bandery. Vetchý ale ve skutečnosti nikdy nic takového neřekl. Video bylo vytvořeno pomocí takzvané deepfake technologie, využívající umělé inteligence.

Herec Ondřej Vetchý se stal opět terčem dezinformátorů | Foto: Deník/Milan Krčmář

„Vetchý se uplně zblaznil! Herec vyzval Čechy k uctívání Stepana Bandery ‚Myslím si, že Češi by také měli uctívat Stepana Banderu. Je to vynikající člověk stejně jako náš Masaryk,‘ prohlásil herec Ondřej Vetchý, který založil spolek s cílem vybírat peníze na drony pro Ukrajinu, pomocí umělé inteligence. neCT24 | 42TČen,“ zveřejnil 15. února 2024 na svém facebookovém profilu dezinformátor Miroslav Zámečník (jeho příspěvek jazykově neupravujeme, pozn. redakce).

Svá slova Zámečník doprovodil šestivteřinovou videosmyčkou, na níž je zachycen Vetchý v černém tričku a v brýlích s tónovanými skly, který zdánlivě říká: „Myslím si, že Češi by měli uctívat také Stepana Banderu, je to vynikající člověk stejně jako náš Masaryk.“ Video je v dolním okraji označeno logem neCT24 | 42TCen.com a v pravém horním rohu dalším logem odkazujícím ke zpravodajskému serveru Aktuálně.cz.

Ze Zámečníkova profilu pak začali toto video šířit uživatelé Facebooku jak jednotlivě, tak i do různých facebookových skupin, například do skupiny Podporujeme premiéra Babiše před podlými útoky na rodinu a snahou o puč! s 24,5 tisíce členů nebo Ano, my to nevzdáme s 12,5 tisíce členů.

Celá videosmyčka je ale falešná, herec ve skutečnosti nikdy zmíněný výrok nepronesl. Výrok vznikl pomocí umělé inteligence napodobující Vetchého hlas. Jde o takzvanou deepfake technologii.

Co to je deepfake Termínem deepfake nebo také deep fake (v překladu to znamená doslova „hluboce falešné“) se označují obecně manipulované fotografie, videa a zvuky, jež se tváří jako opravdové, přestože jimi nejsou. Jde o uměle vytvořený internetový obsah, který vznikl pomocí speciálního sofistikovaného programu, využívajícího schopnosti umělé inteligence napodobit díky hlubokému a strojovému učení modely lidského chování. „Počítač nashromáždí videa dané osoby, a z těch pak dokáže odezírat a naučit se, jak se tato osoba chová, tváří, jak vystupuje. To následně aplikuje při tvorbě deepfake videa. Proto může toto video působit tak přesvědčivě a realisticky,“ uvádí web O2 Chytrá škola.

Logo neCT24 | 42TCen.com odkazuje k telegramovému kanálu neČT24, za kterým stojí ruský propagandistický web Sputnik – právě na tomto kanálu se zmíněná videosmyčka objevila poprvé. Podle webu Demagog zaměřeného na ověřování faktů tam byla zveřejněna letos 15. února s vysvětlením, že Vetchý o Banderovi mluvil „pomocí umělé inteligence“.

Záhy se video objevilo na TikToku a začalo se šířit na Facebooku (již bez zmínky o umělé inteligenci). V současnosti má již desítky tisíc zhlédnutí.

Tvůrci videa zfalšovali rozhovor pro Aktuálně

Záběry herce pocházejí původně ze zhruba půhodinového rozhovoru, který Vetchý poskytl letos 29. ledna moderátorce Světlaně Witowské v pořadu Spotlight na Aktuálně.cz.

V rozhovoru mluvil o tom, co vedlo ke vzniku projektu Drony Nemesis, který vybírá peníze na drony pro Ukrajinu a jehož je čelným představitelem, i o výhrůžkách, jímž musí kvůli této sbírce on i jeho rodina čelit. O historické postavě kontroverzního ukrajinského nacionalisty Stepana Bandery se za celou dobu rozhovoru ani Vetchý, ani moderátorka Witowská vůbec nezmínili. Slova, jež mu zmanipulované video vkládá do úst, tak herec vůbec nepronesl.

„Při bližším zkoumání videa si lze ovšem všimnout, že některá slova neodpovídají tomu, jak se herci pohybují rty,“ upozorňuje web Demagog.

Zdroj: DeníkTen poukázal také na to, že telegramový kanál neČT24 šíří zmanipulovaná videa opakovaně. V minulosti například sdílel sestříhané video s Petrem Pavlem coby tehdejším prezidentským kandidátem, vytvářející dojem, že Pavel vyzývá ke vstupu do války s Ruskem. „Stejně jako v tomto případě šlo o podvod,“ varuje Demagog.

Skutečným cílem projektu Drony Nemesis, který Vetchý propaguje, je dodat bojující Ukrajině alespoň 10 tisíc takzvaných FPV dronů, tedy jednoduchých, ale technicky vyspělých a velmi rychlých dronů určených pro ukrajinskou obranu k pozorování situace na bojišti. Stejné stroje totiž používá pro svou okupační armádu i Rusko, jež zavedlo jejich masovou výrobu, takže Ukrajinu v jejich počtu několikanásobně přečíslilo.

Dezinformátoři útočí na Vetchého opakovaně

Herec Vetchý čelí kvůli své podpoře sbírky na drony pro Ukrajinu dezinformačním útokům již déle než měsíc, přičemž jej proruští internetoví lháři opakovaně nepravdivě prezentují jako někoho, kdo podporuje fašismus a neonacismus. Začátkem ledna letošního roku tak zmanipulovali jeho fotografii z akce na podporu projektu Coolturně bez bariér, a logo na tričku, které měl herec na sobě, nahradili emblémem ukrajinského pluku Azov, spojovaného právě s neonacistickou minulostí.

Zveřejnění této fotomontáže vedlo k lavině nenávistných příspěvků a výhrůžek adresovaných herci i jeho rodině, jimiž se začali zabývat i vyšetřovatelé odboru extremismu a terorismu Policie Hlavního města Prahy.