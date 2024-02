Konopný aktivista a zakladatel konopných lékáren Jiří Stabla dlouho volal po stažení HHC z trhu. Podle něj je třeba účinky této látky řádně prozkoumat. „Nejsem pro prohibici, ale pokud je zde něco, co ohrožuje společnost, je třeba zasáhnout právě takto. Budu rád, když HHC bude zkoumáno a prokáže se jeho bezpečnost k lidskému zdraví. Teď jsme ale svědky toho, že něco není v pořádku,“ říká v rozhovoru pro Deník. Konopí CBD podle něj na rozdíl od HHC na seznam zakázaných ani regulovaných látek nepatří.

HHC nabídka ve Frýdku-Místku, únor 2024. | Video: Radek Luksza

Dlouho jste volal po stažení HHC z trhu. S jakými reakcemi jste se setkal?

Ti, co na tom vydělávají, mi vyhrožovali násilím, zesměšňovali mě a uráželi před veřejností. Prostřednictvím médií jsme upozorňovali i zdravotnický či potravinářský sektor a ministerstva. Nikdo nás bohužel příliš neposlouchal. Jen slibovali, že se k tomu nějak postaví, a každý čekal na novou kategorii psychomodulačních látek. Podcenilo se to a děti dle našich předpokladů končí v nemocnicích.

Přehledně o látce HHC: Co může způsobit, kdy zmizí z obchodů, co chystá vláda

Stát dá HHC dočasně na seznam nelegálních, tedy zakázaných látek. Co na to říkáte?

Je to nezbytné řešení. Nejsem pro prohibici, ale pokud je zde něco, co ohrožuje společnost, je třeba zasáhnout právě takto. Asi si pamatujete, že obchodníci dostali upozornění, aby se chovali zodpovědně. Oni ale neuposlechli a neeticky s prodejem pokračovali. Budu rád, když HHC bude zkoumáno a prokáže se jeho bezpečnost k lidskému zdraví. Teď jsme ale svědky toho, že něco není v pořádku.

V budoucnu má vzniknout seznam psychomodulačních látek. Odborníci posoudí, co do něj má stát zařadit a co naopak umístit na už existující seznam nelegálních látek. Regulace u psychomodulačních látek se bude týkat hlavně věku, aby se oficiálně nedostaly do rukou dětem a mladistvým do osmnácti let. Mohlo by se tam ocitnout i konopí s nízkým obsahem THC (tzv. CBD konopí), jehož jste propagátorem. Jaký je váš názor?

Nesouhlasím se zařazením CBD konopí na žádný seznam. Nejedná se o potravinu nového typu, ale o látku, která se vyskytuje mezi lidmi opravdu dlouho. Navíc jsme ji nikdy neprodávali jako želatinové medvídky a jiné laskominy pro děti. A pokud by tato látka byla přímo zakázána (vláda loni zákaz odmítla – pozn. red.), prodejci by se mohli obrátit na Soudní dvůr Evropské unie, vymahatelný potenciál by byl velký. Oproti tomu HHC a další moderní syntetiky prostě na konvenční trh nepatří.

Krok proti nebezpečným medvídkům: Vláda schválila dočasný zákaz HHC

Jak má stát přistupovat ke konopí?

S naprostou pokorou a opatrností. Látky, které konopí produkuje, tedy kanabinoidy, jsou signální a mohou mít schopnost modulovat lidskou psychiku. Navíc se jedná o imunomodulační látky, což je v dnešní době průšvih. Prosím všechny, koho konopí zajímá, aby jeho konzumaci v ostré podobě zkusili nejdříve, až jim bude pětadvacet. Doporučuje to Lumír Ondřej Hanuš, což je největší kapacita na kanabinoidy. Do té doby se totiž náš mozek vyvíjí. A domnívat se, že rozumíme lidskému tělu lépe než vědecká společnost, je dětinské. O konopí se dlouho lhalo a pořád se mu přisuzovalo něco vesmírného. Samozřejmě není vhodné pro každého a na obal je nutné zavést informaci, že se jedná o nebezpečný produkt pro ty, kteří mohou být v ohrožení života. Doporučoval bych, aby se všichni prodejci jakýchkoliv kanabinoidů chovali zodpovědně.

Jste pro dekriminalizaci lehkých drog?

Ano, samozřejmě. Cestuji po světě a dekriminalizace nikde nenapáchala zlo, spíš naopak. Je potřeba si uvědomit, že lidé nepřestanou konopí kouřit a užívat, i kdyby se kdokoliv postavil na hlavu. Za inteligentní směr považuji, že vytvoříme místa, kde si tyto látky zájemci mohou koupit a budou vědět, že jim podnik neprodává něco, co následně může být předmětem organizovaného obchodu s drogami a lidskými životy.