Přibližně do měsíce zmizí z automatů či pultů obchodů želatinoví medvídci a další laskominy s nebezpečnou látkou HHC. Desítky dětí a mladých lidí se jimi totiž přiotrávily a skončily v nemocnicích. Vláda se rozhodla dát látku a jí podobné dočasně mezi zakázané. Deník přináší k současné situaci přehled nejdůležitějších otázek a odpovědí na ně.

Automaty s produkty z HHC. | Video: Kopecká Jana

Kdo na problém s HHC upozornil?

Nejvýrazněji na problém upozornili lékaři z Karlovarské krajské nemocnice, kterým se podařilo medializovat, že děti a mladiství končí po předávkování želatinovými medvídky s HHC ve špitálech. S problémem se v minulosti setkali i doktoři v jiných nemocnicích.

Co HHC může způsobit?

Lékařka z karlovarské nemocnice Dagmar Uhlíková uvedla, že účinky HHC (hexahydrokanabinolu) jsou individuální. „Na každého působí jinak – záleží na podaném množství a formě užití. V současné době nejsme u této novodobé drogy schopni predikovat případné chronické následky či orgánové komplikace,“ vysvětlila. Intoxikovaní pacienti mají poruchy vědomí, které mohou trvat den až dva, výkyvy nálad, mohou být agresivní nebo trpět nevolnostmi.

PSALI JSME: Vláda dočasně zařadí látku HHC a obdobné produkty na seznam zakázaných látek:

Vláda dočasně zařadí HHC na seznam zakázaných látek. Z pultů zmizí do měsíce

Bude HHC zakázáno?

Na množící se případy hospitalizací reagoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Vláda (ve středu 7. února) na můj návrh rozhodla, že HHC a obdobné produkty dočasně dáme na seznam návykových, tedy zakázaných, látek. Abychom zabránili riziku, které z jejich prodeje vyplývají pro děti a nezletilé,“ řekl. Mluvčí resortu Ondřej Jakob pro Deník upřesnil, že na seznamu zakázaných látek se nově ocitnou i HHC-O či THC-P.

Jak to bude v budoucnu?

O dočasný zákaz HHC se jedná proto, že poslanci souběžně projednávají návrh novely zákona o návykových látkách, který počítá se vznikem nového seznamu psychomodulačních látek. Bude prázdný a po posouzení experty na něj budou postupně zapisovány látky, které se nemají dostat do rukou dětem, ale dospělí je užívat mohou. Třeba jako cigarety či alkohol, jež jsou oficiálně přístupné až lidem od 18 let.

Zdroj: Youtube

Bude prodej HHC později regulován?

Pokud odborníci seznají, že látka HHC patří spíš na regulovaný seznam, bude tam později přeřazena. Podle národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila jde o revoluční krok v rámci Evropské unie i globálně. „Nový seznam bude mít možnosti přísné regulace nových návykových látek, ale nebude se pohybovat v prohibičním a kriminalizačním módu,“ uvedl již dříve pro Deník.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Medvídky s HHC zkouší čím dál více dětí i dospělých. Často končí v nemocnici:

Sedm otrav za víkend. Medvídky s HHC zkouší čím dál víc lidí, v plánu je zákaz

V jaké fázi chystaná legislativa je?

Zmíněný poslanecký návrh je od loňska ve sněmovně. Zákonodárci ho zatím projednali v prvním čtení. „Příští středu bude posunut ve zdravotním výboru tak, aby co nejdřív mohlo proběhnout druhé čtení,“ uvedl po středečním jednání vlády Válek. Pokud jej poslanci schválí i ve třetím čtení, následně poputuje do Senátu a k podpisu prezidentovi. Termín zatím nelze odhadovat.

Jaké další látky budou regulované?

Bude to vždy na posouzení experty, podle kterých se vláda zařídí. Je ale pravděpodobné, že se v novém seznamu ocitnou třeba kratom či konopí s nízkým obsahem THC (takzvané CBD konopí). Ministři totiž už loni v červenci po odborných diskusích rozhodli, že je sice nezařadí přímo mezi zakázané látky, regulovat je ale chtějí. Výrobci podle Vobořila přicházejí se stále novými a silnějšími látkami. Díky seznamu těch regulovaných bude mít stát nástroj, jak je rychle znepřístupnit dětem.

PŘEČTĚTE SI: Otrav látkou HHC přibývá. Skupina poslanců se snaží prosadit, aby se dětem oficiálně vůbec nedostaly do rukou:

Medvídci s HHC? Výrobci jsou vždy krok před námi. Musíme jednat, říká poslankyně

Co už bylo regulováno?

V minulosti si děti oblíbily například nikotinové sáčky, jejichž užíváním hrozí podle expertů vysoké riziko vzniku závislosti na nikotinu. Loni proto politici schválili zákaz jejich prodeje dětem a mladistvým. Od loňského července není též možné nikotinové sáčky (stejně jako cigarety) prodávat ve zdravotnických zařízeních, školách a automatech. Prodejci na e-shopech jsou povinni kontrolovat věk.

Za porušení pravidel mohou od Státní zemědělské a potravinářské inspekce jednotlivci vyfasovat pokutu až 150 tisíc a firmy až milion korun. „Inspekce při nedávných kontrolách zjistila, že přes sedmdesát procent online prodejců nedodržuje povinnost kontrolovat občanské průkazy a věk kupujících,“ uvedla v nedávném rozhovoru pro Deník poslankyně Martina Ochodnická. Naději vidí právě v zavedení seznamu regulovaných psychomodulačních látek.

PSALI JSME: Za prodej nikotinových sáčků lidem mladším osmnácti let bude nově hrozit vysoká pokuta:

Schváleno. Nezletilí si už nebudou moci koupit oblíbené nikotinové sáčky

Co energetické nápoje?

Děti nedávno „ujížděly“ také na nápoji Prime s vysokým obsahem kofeinu. Poslanci proto plánují předložit návrh týkající se právě energetických nápojů. „Chceme regulovat věk, od kdy se k nim lze dostat. Řešíme, jestli to má být 15, nebo 18 let. Ve školách, kde je už zakázán prodej energetických nápojů, by pak mohli zakázat i konzumaci těch přinesených,“ podotkla Ochodnická.

Jaké jsou v Česku zakázané látky?

K zakázaným drogám, které jsou uvedeny na seznamu nelegálních návykových látek, u nás patří heroin, pervitin, kokain a další stovky drog. Mezi nimi i extáze, marihuana či hašiš. Jejich užívání sice není v Česku trestné, za jejich prodej ale hrozí dva až deset let za mřížemi. Nyní k těmto látkám dočasně přibude právě i HHC.