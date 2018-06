Hilšer bude kandidovat do Senátu za své hnutí

Bývalý uchazeč o prezidentské křeslo Marek Hilšer se bude ucházet o post senátiora v Praze 2 v rámci svého hnutí, jehož je předsedou. Řekl to ČTK při dnešním představení své kandidatury. Jako senátor by chtěl přispět ke změně stylu české politiky, vadí mu vliv populistů a extremistů. Minimální náklad na kampaň vyčíslil na 300 tisíc korun. Peníze chce získat pomocí crowdfundingu a inspirovat tak další zájemce o vstup do politiky.

Hilšerovi vadí sílící vliv populistů a extremistů, stejně jako "spojování komunistů s oligarchou" ve formě podpory KSČM vládě Andreje Babiše (ANO). "Nesouhlasím s bezhodnotovou pragmatickou politikou, která nehledí na žádné principy a ideje a spojuje se jenom kvůli moci a kvůli penězům," uvedl Hilšer. ČTĚTE TAKÉ: Drahoš se bude ucházet o post senátora. Má podporu lidovců, TOP 09 či STAN Ke kandidatuře do Senátu, který vnímá jako pojistku demokracie, přiměla Hilšera podpora lidí v prezidentské volbě, kde skončil pátý s podporou devíti procent voličů, když získal 455 tisíc hlasů. Místo strašení a zatahování Česka někam do minulosti nebo na východ lze podle něj politiku stavět na dialogu s občany, pozitivní vizi do budoucna a posilování demokracie. "Šel jsem cestou založení svého servisního politického hnutí, které už je registrováno. Takže toto hnutí mne bude navrhovat," řekl ČTK lékař a vysokoškolský učitel Hilšer. Hnutí "Marek Hilšer do Senátu" bylo zaregistrováno koncem května, jeho základem jsou členové týmu podporujícího Hilšerovu prezidentskou kandidaturu. Mezi Hilšerovy soupeře bude patřit stávající senátor Libor Michálek (za Piráty) nebo herec Vladimír Kratina za ODS. ČTĚTE TAKÉ: Komunální a senátní volby proběhnou společně začátkem října

Autor: ČTK