Hilšer, Hynek, Drahoš a další. O křeslo v Senátu se letos utká 233 kandidátů

Senátory by se letos chtělo stát 233 kandidátů, podobně jako při minulých volbách. Vyplývá to z informací ČTK z jednotlivých senátních obvodů. Největší výběr by měli mít lidé v Praze 8, kde se přihlásilo 16 adeptů. Nejmenší konkurence asi bude na Náchodsku a Vsetínsku, kde se sešlo jen po šesti přihláškách. Lhůta pro jejich předložení skončila dnes v 16:00.

Počet uchazečů by se ještě do půlky srpna mohl změnit hlavně kvůli prověřování, zda všichni splnili zákonné podmínky kandidatury. Teprve poté úřady zveřejní i jména kandidátů. Největší zájem bude pravděpodobně o senátní volby ve čtyřech pražských obvodech. Ve třech z nich kandidují letošní neúspěšní uchazeči o prezidentské křeslo - Marek Hilšer v Praze 2, Jiří Drahoš v Praze 4 a Pavel Fischer v Praze 12. ČTĚTE TAKÉ: Hynek, Kuras nebo Juřenčáková. Realisté představili kandidáty do senátu Mezi jeho soupeře budou patřit mimo jiné ústavní právník Aleš Gerloch, nebo exministři Ivan Pilný (ANO) a Ivan David (dříve ČSSD, nyní SPD). V Praze 8 se střetnou právník Milan Golas (ODS) s tlumočníkem Hayatem Okamurou (KDU-ČSL), bývalým náměstkem ministra financí Pavlem Wagenknechtem nebo někdejším šéfem Vězeňské služby Zdeňkem Kulou (SPD). Další prezidentský kandidát Jiří Hynek (Realisté) se utká o senátorský mandát na Chrudimsku s exministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL), trenérem rychlobruslařů Petrem Novákem (za ANO), bývalým hokejistou Vladimírem Martincem (za SNK ED) a desítkou dalších uchazečů. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek bude bojovat o mandát na Náchodsku mimo jiné proti bývalému policejnímu prezidentovi Martinu Červíčkovi (ODS). Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) to bude mít na Vsetínsku asi s obhajobou mandátu snazší. Překvapením by bylo i vyřazení a dlouholetého teplického primátora Jaroslava Kubery (ODS) nebo bohumínského starosty Petra Víchy (ČSSD) na Karvinsku. ČTĚTE TAKÉ: ZA SPD budou do Senátu kandidovat Jakl či exministr David Široké politické podpoře se těší šéf Jihočeského divadla Jiří Šesták (za STAN) na Českobudějovicku nebo rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek v Brně. K nejsledovanějším soubojům bude patřit i litoměřický zápas někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha (dříve ČSSD), který byl nepravomocně odsouzen pro přijetí úplatku, o získání senátorské imunity za Českou suverenitu. Senát, který má celkem 81 členů, se z jedné třetiny obměňuje pravidelně po dvou letech. Letošní senátní volby začnou 5. a 6. října společně s komunálními volbami. I v jejich případě lhůta pro nominace dnes skončila. ČTĚTE TAKÉ: Vláda podpořila návrh Pirátů. NKÚ tak může lépe odhalovat korupci, tvrdí strana

Autor: ČTK