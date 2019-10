„Každého promarněného života je třeba litovat a mít ho v úctě. Já bych ale poprvé řekl, že základní premisa z našeho pohledu je, že se nejednalo o okupaci…,“ prohlásil komunista Grospič v Českém rozhlase krátce před jednáním poslanecké sněmovny o prohlášení 21. srpna 1968 za významný den (návrh sněmovna nakonec schválila 130 hlasy ze 137 přítomných poslanců, z komunistů ho podpořil pouze Jiří Dolejš. Datum 21. srpna 1968 bude proto v kalendáři uváděno jako Den památky obětí invaze a následné okupace Československa).

Podle Grospiče však o okupaci nešlo, protože „nebyla odzbrojena československá armáda nebo likvidována státní moc, jak tomu bylo v případě okupace nacistickým Německem“ a ke „vstupu vojsk“ prý došlo jen proto, že „vedení tehdejší KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem danou situaci nezvládlo“. Ohledně obětí se vyjádřil, že to byly vesměs oběti dopravních nehod. „Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ tvrdil Grospič.

Jeho slova začali okamžitě vyvracet historici s odkazem na dobové dokumenty. Podle Ústavu pro studium totalitních režimů si srpnová invaze armád pěti států Varšavské smlouvy do Československa hned v první den okupace 21. srpna 1968 vyžádala oběti na životech a řadu vážně zraněných československých obyvatel.

Krev tekla v Praze, v Liberci i jinde

„Největší ztráty byly po střetu sovětských vojáků s neozbrojeným davem v okolí budovy Československého rozhlasu v Praze. Oběti byly hlášeny nejen z dalších míst hlavního města, ale také z jiných měst a obcí (například z Liberce, Brna, Bratislavy, Košic, Popradu a dalších). Jen první den okupace byly zraněny desítky osob, mnoho z nich těžce. Ztráty pokračovaly i v dalších dnech, týdnech a měsících. Celkem si okupace Československa do konce roku 1968 vyžádala 137 mrtvých, zhruba 500 těžce a stovky lehce zraněných,“ uvádí Ústav pro studium totalitních režimů.

Zvlášť situace u Československého rozhlasu se dá nazvat doslova masakrem, zahynulo zde celkem 17 československých občanů. Vedle střelby, kterou okupanti rozháněli spontánní demonstraci, zde zabíjel i sovětský vojenský nákladní vůz, který najel přímo do lidí, a oheň, který zachvátil několik tanků a okolní domy.

Boj začal kolem páté ráno a trval až do odpoledne. Před rozhlasem vyrostla improvizovaná barikáda, kterou se po několika hodinách pokusil prorazit sovětský tank. Po nárazu do barikády začal hořet a situace vyústila v katastrofu - Rusové začali střílet do lidí a od tanku vzplálo i několik okolních domů, v nichž několik obyvatel uhořelo ve svém bytě a jiní zahynuli, když se před ohněm pokusili zachránit skokem z okna přímo na dlažbu. Další mrtvé měla na svědomí vybuchlá munice.

Mezi oběti střelby ruských vojáků se hned první den okupace zařadili například devatenáctiletý Slovák Milan Lamper nebo Bedřich Řepa, jemuž zbývalo jen pár dní do oslavy 60. narozenin. První byl u budovy Československého rozhlasu smrtelně zasažen do hrudníku a druhý zemřel na následky průstřelu břicha, který utrpěl v nedaleké Mánesově ulici.

Neobyčejně krvavý průběh měl první okupační den i v Liberci, kde došlo k vyhrocení situace poté, co jeden z okupačních tanků najel do podloubí domu na libereckém náměstí hned vedle radnice a celý ho strhl.

„Ráno někdo zavolal, že nás okupují Rusáci. Bylo to asi v pět hodin ráno. Jen jsem se oblékl a šel na náměstí a tam už projížděly tanky. Lidé po nich házeli rajčata a všechno, co bylo po ruce. Materiálu bylo dost, právě se opravovala radnice,“ vylíčil před 11 lety dění onoho dne Libereckému deníku rodák Karel Preisler. Vojáci se nechali vyprovokovat a začali do lidí střílet. Další masakr způsobil už zmíněný tank, který úmyslně najel do podloubí. To bylo v tu chvíli plné lidí.

„Bylo to šílené, nevěřili jsme vlastním očím. Na zemi leželi zranění a postřelení lidé, ostatní propadali panice a snažili se odplazit pryč. Kulky jim přitom doslova svištěly nad hlavou,“ popisoval tuto děsivou chvíli pamětník, který si nepřál zveřejnit své jméno. Výsledkem okupačního řádění toho dne bylo v Liberci devět mrtvých a pětačtyřicet zraněných.

A střílelo se dál…

Střelba do lidí pokračovala i v dalších dnech a na dalších místech až do konce září. Obecně známým se stal například osud pracovnice Výzkumného ústavu zemědělského Marie Charouskové, kterou 26. srpna v Praze na Klárově smrtelně postřelil nikdy nezjištěný sovětský voják. Zemřela v nemocnici na následky průstřelu tlustého a tenkého střeva a pravé tepny u žíly kyčelní.

„Toho dne šla šestadvacetiletá matka dvouletého chlapce odevzdat svoji diplomovou práci. Na šatech měla národní trikolóru s černou stužkou, symbolizující odpor k invazi armád Varšavské smlouvy na území našeho státu. Na osudovém místě vyzval M. Charouskovou voják Varšavské smlouvy, aby trikolóru sňala, což mladá vlastenka odmítla učinit. Voják v reakci na odmítnutí na mladou ženu namířil kulomet a vystřelil,“ komentovala před jedenácti lety tento vražedný incident Vláda České republiky na svém oficiálním webu.

Tragicky se do historie zapsal také jičínský incident ze 7. září, kdy opilý polský voják Stefan Dorna zahájil na křižovatce v Jičíně bezdůvodnou střelbu do okolí. Zabiti byli dva lidé, čtyřiadvacetiletý zaměstnanec podniku Agrostroj Jaroslav Veselý a pětapadesátiletá žena, dělnice národního podniku ZPA Jičín Zdenka Klimešová. Další pět lidí bylo zraněno, z toho dva polští vojáci.

Dornu dovedla ke střelbě hádka s jeho spolubojovníky (rovněž opilými), zda půjdou dál, nebo zpátky. Když se nemohli dohodnout, sáhl stále agresivnější Dorna po samopalu a spustil palbu. Nejdřív vypálil na vojáky, pak se obrátil přes křižovatku a spustil dávku do skupiny čtyř Čechů, kteří se loučili u telefonní budky. Veselého a jednu dívku střelil do nohou, další dva netrefil. Pak popošel k budce a řekl ženě, která utěšovala sténajícího Veselého, ať se otočí. Veselého pak zblízka prostřílel deseti ranami.

Výstřely zaslechli i manželé Klimešovi, kteří bydleli nedaleko a obávali se, že na místě incidentu je i jejich syn. Vyběhli proto ze svého rodinného domku a utíkali ke křižovatce. Opilý Dorna proti nim obrátil samopal a znovu stiskl spoušť. Zdenku Klimešovou zastřelil na místě, její muž s těžkými zraněními přežil. Polsko se za tento zločin omluvilo prostřednictvím zástupců svého velvyslanectví až po 50 letech, při pietní vzpomínce v září 2018.

Ať si Grospič počte

Na tvrzen í komunisty Grospiče, že v roce 1968 se v Československu umíralo především na „dopravní nehody“, zareagoval i populární twitterový glosátor, známý pod přezdívkou Jie, který mimo jiné před časem inicioval „trollení“ pod twitterovým účtem prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka. Nyní zveřejnil seznam lidí, kteří zemřeli při srpnové okupaci a v následujících týdnech a vyzval lidí, aby ho zasílali Grospičovi formou samostatných dopisů.

Jen zastřelených bylo podle tohoto seznamu 49, dalších osm zemřelo následkem exploze a nejméně tři následkem požáru. Šestnáct lidí zahynulo pod pásy tanku, jeden zemřel na infarkt, protože se kvůli zablokování silnice sovětskou vojenskou technikou nedostal včas do nemocnice. Obětí srážky s okupačním vojenským vozidlem se stalo 55 lidí.