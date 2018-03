Historik Michal Macháček: Komunisté chtěli na Hradě Jana Masaryka

/VIDEO/ Zítra uplyne 70 let od dosud nevyjasněné smrti Jana Masaryka, diplomata a bývalého československého ministra zahraničí. Historik Michal Macháček v rozhovoru s Deníkem, který vyjde v sobotu, hovořil o tom, proč Masaryk nepodal demisi jako ostatní demokratičtí ministři. Důvodem byla nejen Benešova závěť, ale zřejmě i to, že mu Gottwaldovi komunisté nabídli prezidentský post.

„Masaryk se hodil v únorových dnech marod. Během nich na něho působil komunista Vladimír Clementis a také ho navštívil sovětský činovník Valerian Zorin, jenž přicestoval z Moskvy. Masaryk se pak měl vyjádřit, že jde s lidem a s rekonstruovanou vládou si rád zavládne. Stejně jako budoucí prezident Ludvík Svoboda se postavil na stranu Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda. Asi to bylo ve snaze pokusit se ještě něco uhrát, ale méně už se mluví o dalším možném motivu. Bylo jasné, že Beneš na tom není zdravotně dobře a muselo se řešit, kdo bude dalším prezidentem. Dá se předpokládat, že komunisté Janu Masarykovi slíbili prezidentský post,“ říká Michal Macháček, auto ojedinělé obsáhlé monografie o Gustávu Husákovi.

Husák si myslel, že to s kremelskými dědky uhraje

Právě tomuto politikovi, který bojoval proti nacismu, devět let strávil v krutém komunistickém žaláři a pak se stal tváří normalizace a spojenectví s okupanty, se Macháček v rozhovoru věnuje nejvíc.

„Gottwald zpočátku hovořil o vlastní cestě k socialismu, o tom, že nemusíme všechno slepě kopírovat, za což byl později od dogmatičtějších komunistů kritizován. Husák byl velice zanícený pro komunistickou myšlenku sociálně spravedlivé společnosti, nahlížel to třídní optikou. Když ale čteme zprávy, které o něm chodily do Moskvy, tak z nich lze vyčíst jeho přesvědčení, že přechod k socialismu bude mírnější, že se odehraje pomocí dohod. Třeba církev chtěl využít ve prospěch nového režimu a 'kulacích' nejednou mluvil jako o zkušených hospodářích, které by bylo dobré zapojit do budování zemědělských družstev. Poté však přišla teorie zostřování třídního boje, funkcionáři sami sebe přesvědčovali, že musejí být tvrdí a nekolísat. Začali ochotně provádět politiku, jejímž základem byly tvrdé represe,“ odhaluje pozadí Husákova vývoje historik Michal Macháček.

Po své rehabilitaci v roce 1960 čekal ještě osm let na novou mocenskou příležitost. Chopil se jí velmi aktivně a byl si zpočátku jistý, že to s těmi „kremelskými dědky nějak uhraje“, v čemž se velmi mýlil.

