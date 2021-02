První povodňový stupeň dál platí na 24 místech Česka. Hladiny by měly klesat

Na 24 místech na tocích v České republice přetrvával dopoledne první povodňový stupeň, tedy stupeň bdělosti. Platí pro hladiny řek a potoků v Ústeckém, Olomouckém, Jihočeském, Královéhradeckém, Jihomoravském a Středočeském kraji a na Vysočině. Na většině míst voda opadá a postupně by se měla vracet do normálu. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ a jednotlivých povodí. Hladiny začaly stoupat ve středu a většinou kulminovaly ve čtvrtek. Způsobil to déšť v kombinaci s táním sněhu.

Labe u hydroelektrárny v Nymburce v pátek odpoledne. | Video: Deník / Miroslav S. Jilemnický

Na jihu Moravy zůstával první povodňový stupeň na Svratce ve Veverské Bítýšce, kde se první stupeň vyhlašuje při dosažení výše hladiny 190 centimetrů. Hladina od pátečního odpoledne mírně klesla. Na stejné řece platil první povodňový stupeň také v Brně v ulici Poříčí, řeku ale v tomto místě ovlivňují manipulace vodohospodářů na brněnské přehradě. Bdělost je také na Dyji u novomlýnských nádrží a v Ladné. I tato místa ovlivňují manipulace vodohospodářů na novomlýnských nádržích. Moravu zasáhne mrznoucí déšť. Meteorologové varují před ledovkou Přečíst článek › Jihomoravské toky by dnes podle hydrologů stoupat neměly, výjimkou je dolní Morava, ani ta by ale neměla překročit první povodňový stupeň. V Královéhradeckém kraji byl první stupeň povodňové aktivity ráno už jen na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. Má se dál ochlazovat a další rozvodnění se nepředpokládá. Občasný déšť Na jihu Čech první povodňový stupeň platil na Nežárce, Lužnici, Černovickém a Hamerském potoce. Voda na většině míst klesá. "Očekáváme občasný déšť, už moc srážek nebude a ani by nijak více neměl tát sníh. Znamená to, že by se hladiny řek už skutečně neměly nijak zásadně zvyšovat," řekl ČTK Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V Ústeckém kraji platil ráno první stupeň na třech místech. Na Ohři je u Chomutova, na Labi v Děčíně a v Ústí nad Labem. Ve Středočeském kraji se drží nad normálem Sázava, Berounka a Blanice. Index PES vzrostl na 73 bodů. Počet zemřelých přesáhl hranici 17 tisíc Přečíst článek › První povodňový stupeň na Vysočině přetrvával na řece Jihlavě v obci Bransouze a v Ptáčově na Třebíčsku a na řece Oslavě v Mostišti pod přehradou na Žďársku. Hladiny klesají, v případě Jihlavy voda opadá pozvolněji. Podle hydrologů nelze vyloučit, že první povodňový stupeň na řece zůstane do neděle. Oslava se však zřejmě brzy vrátí do normálu. Klesají také hladiny řek v Olomouckém kraji. První stupeň povodňové aktivity v regionu platil už jen na říčce Blatě v Klopotovicích na Prostějovsku. Řeka Morava v Moravičanech na Šumpersku pod jeho hranici klesla v noci na dnešek. Zvýšené hladiny řek stále způsobují komplikace na některých silnicích v kraji. Dočasně zavřená je silnice III/44412 u obce Nová Hradečná na Olomoucku a také úsek silnice III/31541 mezi Lukavicemi a Bohuslavicemi na Šumpersku.