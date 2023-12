Déšť v noci zvedl hladiny mnoha toků v Česku. Na Ohři v Karlových Varech a na Černovickém potoce v Tučapech na Táborsku platí nejvyšší povodňový stupeň. Situaci na silnicích během Štědrého dne může komplikovat silný vítr. Opět plynule průjezdná je dálnice D1 je na Vysočině, v sobotu večer ji ve směru na Brno od 70. kilometru zablokovaly kamiony uvízlé kvůli sněžení. Auta kvůli tomu stála na dálnici až několik hodin.

Vltava v Českém Krumlově ráno na Štědrý den. Zahrádky restaurací Babylon, Rybářská bašta a Krumlovský mlýn jsou dál pod vodou. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Nejhorší situace je na západě a jihu Čech. V Karlovarském kraji zaznamenalo dosažení některého ze tří povodňových stupňů osm stanic. Nejvyšší stupeň platí na Ohři v Karlových Varech - Drahovicích. Na dalších čtyřech místech v kraji je vyhlášen druhý povodňový stupeň. Ten platí na Teplé v Tepličce a u vodní nádrže Březová, dále na Svatavě v Kraslicích a na Bystřici v Ostrově.

V Jihočeském kraji hlásí dosažení některého z povodňových stupňů 13 stanic, z toho v Tučapech na Černovickém potoce byl dosažen nejvyšší stupeň. Na druhém, prostředním je například Vltava v Českém Krumlově a Nežárka v Lásenicích na Jindřichohradecku.

Padající i tající sníh, déšť a silný vítr v sobotu komplikovaly dopravu i energetiku napříč republikou:

V Plzeňském kraji je druhý stupeň vyhlášený na řece Otavě, a to v Rejštejně a v Sušici na Klatovsku. Na dalších 13 stanicích platil ráno druhý stupeň.

Druhého stupně povodňové aktivity dosáhla také Bílina v Trmicích na Ústecku a Botič v pražských Petrovicích. První, tedy nejnižší povodňový stupeň je v Ústeckém kraji na Labi v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně a na Ohři v Lounech.

Jihočeský kraj

I na Štědrý den se Českým Krumlovem valí necelých sto kubíků vody za vteřinu. Vodohospodáři z Povodí Vltavy se budou snažit odtok z Lipna držet na 40 metrech krychlových, dokud to půjde. Předpověď ale věstí, že by do nádrže mohlo v dalších dnech přitékat až 200 kubíků.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Na jezu pod Jelení lávkou uvízlo během noci několik stromů, na obhlídku tam dorazil Radovan Honza, šéf lipenského provozu Povodí Vltavy. „Přítok do Lipna je obrovský, včera nám hladina stoupla o 20 centimetrů, centimetr za hodinu. Některé předpovědní modely říkají, že by přítok mohl být až 200 kubíků za vteřinu, je to učebnicová zimní povodeň,“ přiblížil v neděli ráno. „Budeme se snažit odtok do Lipna držet tak, jak je. Jak to bude dál, se budeme rozhodovat průběžně podle aktuálních podmínek.“

Co se jižních Čech týká, na 3. SPA vystoupal Černovických potok v Tučapech na Táborsku, na „dvojce“ je Nežárka v Lásenicích na Jindřichohradecku. 1. SPA hlásí měrné profily z Teplé Vltavy, z Blanice v Bavorově na Strakonicku nebo z Vltavy v Březí na Českobudějovicku.

Jihomoravský kraj

Provoz na trati mezi Tišnovem na Brněnsku a Bystřicí nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou zastavily v sobotu večer popadané stromy na trati. Náhradní autobusovou dopravu se vlivem nesjízdnosti cest nepodařilo zajistit, vyplývá z webu Českých drah. Omezení očekávají do nedělních 12:00.

Na nebezpečí padajících stromů upozorňují také silničáři, a to na méně frekventovaných silnicích na Blanensku. Kvůli odstraňování polomů je zavřená silnice druhé třídy mezi Adamovem a Křtinami a dvě silnice třetí třídy. Linkové autobusy kvůli nesjízdnosti do některých obcí nezajíždějí. Hlavní tahy jsou v kraji sjízdné se zvýšenou opatrností.

Královehradecký a Pardubický kraj

Na východě Čech zůstává na mnoha silnicích ležet sníh. Většinou je rozbředlý, v Krkonoších a Orlických horách někde tvoří i uježděnou vrstvu, která je místy zledovatělá. V horských oblastech se také lokálně tvoří sněhové jazyky a závěje. Řidiči by měli počítat se stromy a větvemi na silnicích, které se zlomily vlivem větru a těžkého sněhu.

Mnoho stanic začátkem prosince přepisovalo své rekordní denní úhrny srážek pro tento měsíc:

Kvůli popadaným kmenům jsou uzavřené místní silnice Rohozná - Svojanov a Svojanov - Hlásnice. Před větvemi a stromy na vozovce silničáři varují v oblasti Hlinska, Skutče, Žamberka a v Železných horách. Zaplavená a zavřená je od soboty silnice 29813 Opatovice nad Labem - Vysoká nad Labem.

V neděli ráno bylo na východě Čech zataženo, často foukal silný až nárazový vítr. Na mnoha místech pršelo nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus šesti stupni. Pode meteorologů bude většinu dne pršet a sníh bude odtávat.

Liberecký kraj

Silničáři v Libereckém kraji díky příznivějšímu počasí otevřeli v neděli ráno pro kamiony nad 3,5 tuny silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. ČTK o tom informoval Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Kvůli sněžení silnici zavřeli v noci na čtvrtek, průjezdná měla být původně už v noci na neděli, uzavírku ale prodloužili až do ranních 6 hodin. Aktuálně je silnice holá se zbytky rozbředlého sněhu.

Uzavřená zatím zůstává na Liberecku pro auta nad šest tun silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Pro osobní auta a autobusy je průjezdná. Podle předběžných informací by ji mohli otevřít v poledne. Oldřichovské sedlo je v první zóně CHKO Jizerské hory, silničáři tam tak mohou sypat jen drtí nebo pískem, sůl používat nemohou. Řidiči kamionů zatím musí k cestě na Raspenavu a Hejnice využít silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

V Libereckém kraji na Štědrý den ráno na většině území prší, sněží jen v nejvyšších partiích Krkonoš. Teploty se pohybují od minus jednoho do tří stupňů. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré, v horských oblastech mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Pozor by si měli dát řidiči na silnicích nižších tříd, kde je ujetá vrstva sněhu, která povoluje, silničáři tam doporučují zvýšenou opatrnost. V Libereckém kraji se solí jen 40 procent komunikací, ostatní sypou silničáři drtí nebo pískem nebo je jen protahují pluhy. Na 18 úsecích, hlavně v Jizerských horách a Krkonoších, je povinná zimní výbava.

Deštivé počasí vydrží podle meteorologů po celý den, bude zataženo s občasným deštěm, který může být na horách i trvalejší. Nejvyšší denní teploty ve večerních hodinách od pěti do osmi stupňů, na horách až čtyři. Během dne bude zesilovat vítr, jehož rychlost může v horách v nárazech přesáhnout i 70 kilometrů v hodině.

Středočeský kraj

Středočeští hasiči měli v sobotu večer a v noci na neděli velké množství výjezdů, dohromady 190. Z nich se týkalo přes 130 spadlých stromů a 22 nebezpečných stavů a třeba i vyprošťování zapadlých aut. V pěti případech pomáhali hasiči čerpat vodu z objektů, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

„Nejvíce zásahů bylo v okolí Vlašimi, na Kutnohorsku a také na Příbramsku,“ uvedl Sýkora.

Hasiči vyjížděli také ke dvěma požárům, v jednom případě šlo o požár auta, ve druhém hořely saze v komíně. Další zásahy se týkaly například také spadlých kabelů elektrického vedení a dopravních nehod.

Na některých středočeských silnicích, například na Nymbursku, Mělnicku a Mladoboleslavsku, jsou zbytky rozbředlého sněhu. Řidiči by měli jet opatrně. Jde především o silnice nižších tříd, ale na Mělnicku i na silnicích první třídy I/16 a I/9. V celém regionu může být na silnicích kvůli dešti či sněhovým přeháňkám snížená viditelnost, vyplynulo z informací cestářů.

Podle webu Ředitelství silnic a dálnic jsou dálnice většinou mokré a sjízdné bez omezení, na silnicích druhé a třetí třídy je třeba téměř ve všech okresech v některých úsecích řídit se zvýšenou opatrností. Zbytky sněhu jsou též v úsecích, které se nesolí, pouze sypou kamennou drtí.

Kraj Vysočina

Dálnice D1 je na Vysočině opět plynule průjezdná. V sobotu večer ji ve směru na Brno od 70. kilometru na několik hodin zablokovaly uvízlé kamiony. ČTK to v neděi řekla mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová. Auta kvůli tomu stála na dálnici až několik hodin.

Doprava na Vysočině v sobotu večer totálně zkolabovala:

Dlouhé kolony vznikly poté, kdy na vozovce ležel mokrý sníh a některá nákladní auta nemohla vyjet do stoupání. Další kamiony je začaly předjíždět v pruhu pro osobní vozidla a také jej zablokovaly. V koloně uvízly tisíce aut, některá v ní stála v noci na neděli několik hodin. Silničáři se kvůli ucpané dálnici dlouho nemohli na místo dostat, aby vozovku upravili. „Nyní je dálnice všude plynule průjezdná,“ uvedla ráno Lébrová.

Hasiči na Vysočině zasahovali od sobotních 19:00 do nedělního rána kvůli počasí u tří stovek událostí. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. „Nejvíce práce jsme měli na Havlíčkobrodsku,“ řekla ČTK mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Podle předpovědi meteorologů by mělo během Štědrého dne přes den občas pršet. Přeháňky pak budou přibývat k večeru. Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti více než 70 kilometrů za hodinu.