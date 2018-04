Hledání nástupce Castra, Dr. Max do Číny a politický převrat: Vteřiny dne

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a prezident Miloš Zeman se shodují v tom, že předčasné volby nejsou řešením aktuální politické krize. Bělobrádek to řekl novinářům po dnešní schůzce s prezidentem. Dodal, že Zeman nepočítá s tím, že do prázdnin by v České republice nebyla vláda s důvěrou. Pokud Česko ani na konci června nebude mít vládu s důvěrou Sněmovny, považoval by to Bělobrádek za neudržitelné.