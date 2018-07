Hlasování o důvěře předcházely hádky o komunisty

/INFOGRAFIKA/ Sněmovna měla včera na programu jediný bod, a to hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše. Těsně před zahájením schůze premiér uvedl do funkce ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, o jehož angažmá ještě v pondělí ráno neměli ostatní členové kabinetu ani tušení.

Zatímco tuto rošádu Babiš vyřešil během 24 hodin, obsazení postu šéfa diplomacie je stále v nedohlednu. Dočasně ho zastává lídr ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

V této dvojjediné roli si spolu s dalšími členy Babišova týmu vyslechl projev prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu dala najevo, že jí sestava ANO a ČSSD podepřená komunisty vyhovuje. Zeman ji pobídl, aby se věnovala investicím, především do energetiky a dopravní infrastruktury.

Zároveň položil otázku, kde na bohulibé záměry vláda vezme peníze. Podle něj musí ušetřit především na státní správě, ale třeba také na dotacích do obnovitelných zdrojů.

V tomto bodě mu ovšem Babiš ironicky vzkázal, že pokud se najde člověk, který by dokázal závazky v oblasti solární energie snížit, aniž by ČR postihly sankce, rád si jeho rady vyslechne. Zeman je přesvědčen, že to čeští představitelé musejí vybojovat v Evropské unii, aby byli stejně úspěšní jako v případě migračních kvót.

Senioři a digitalizace

V dlouhém projevu pak premiér Babiš představil vládní priority, které se příliš neliší od těch, jež prosazovala už jeho první vláda. Na prvním místě jmenoval důchodovou reformu a vůbec všestrannou péči o seniory včetně slev na jízdném.

Jeho kabinet se chce zaměřit na digitalizaci země, ale ani tento obecně přijímaný cíl nenechal opozici klidnou. „Vy slibujete, že byrokratické procedury převedete do elektronické podoby. A my říkáme: Boj s byrokracií neznamená vše zdigitalizovat, ale podstatně zmenšit počet byrokratických povinností a procedur.

Vaše cesta nás mimo jiné dovede do bludiště digitální byrokracie a totální kontroly nad občany v práci i soukromí. Naše cesta přivede Českou republiku mezi deset nejpříjemnějších a nejsvobodnějších zemí pro život a podnikání,“ uvedl šéf ODS Petr Fiala.

Emoce kolem komunistů

Krátce vystoupil předseda ČSSD Jan Hamáček, ale jinak sociální demokraté mlčeli. Možná je zmrazil hned na počátku jejich kolega a exministr vnitra Milan Chovanec, který se do sněmovny nedostavil.

Zdůvodnil to svým svědomím, jež mu nedovoluje hlasovat pro vládu tolerovanou komunisty. Od bývalého hejtmana, který byl v krajské koalici s komunisty, to ovšem příliš důvěryhodně neznělo.

Naopak rozhořčení Miroslavy Němcové (ODS) či Marka Výborného (KDU-ČSL), kteří reagovali na projev Miroslava Grebeníčka (KSČM) bylo autentické. Jejich argumenty proti účasti komunistů na novém mocenském uspořádání se opírají především o kontinuitu této strany se zločineckými praktikami její předchůdkyně.

Obdobné pohoršení dávali najevo demonstranti před sněmovnou. Šéf komunistů Vojtěch Filip zopakoval, že podle Ústavy ČR má každý občan právo účastnit se na správě věcí veřejných, což se týká též členů KSČM.

Sdělil, že vládu její poslanci aktivně podpoří, neboť se mohou v mnoha ohledech ztotožnit s jejím programem. Připomněl Babišův záměr zvyšovat mzdy, důchody i rodičovské přídavky a slib neprivatizovat veřejné služby.