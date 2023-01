Premiér připomněl, že v hlasování oproti 102 hlasům poslanců vládního tábora se opoziční strany vůbec nedokázaly prosadit. „Těch 81 hlasů pro vyslovení nedůvěry znamená, pokud to dobře počítám, že 11 poslanců opozice vůbec do Sněmovny nepřišlo,“ konstatoval Fiala. „To je důkaz toho, že to bylo jenom divadlo, mediální show, která měla napomoci Andreji Babišovi,“ podotkl.

Opozici se ani napodruhé nepodařilo svrhnout Fialovu vládu. Debata měla 25 hodin

Fiala deklaroval také svou ochotu jednat s budoucím prezidentem o důležitých otázkách zahraniční i vnitřní politiky. „Jsem připraven na dialog s hlavou státu, chci pokračovat v tom, co jsem začal od svého nástupu do funkce se současným prezidentem Milošem Zemanem,“ prohlásil. O úspěšnosti těchto jednání podle něj svědčí, že nyní prezident i vláda mluví v klíčových zahraničně-politických věcech jedním hlasem.

Otázkou podle něj ale zůstává, zda by i budoucí prezident měl o taková jednání zájem. „Pro dialog a nějakou konstruktivní debatu musíte mít obě strany a já zatím tu vůli opravdu se bavit o klíčových věcech ze strany opozice nevidím,“ posteskl si Fiala.

Na celý záznam debaty s Petrem Fialou se můžete podívat zde:

Zdroj: Deník

Podle něj se opoziční hnutí ANO dokonce ještě více radikalizuje a jeho postoje se blíží k SPD na druhém konci politického spektra. „Já jenom doufám, že to je pouze taktika v rámci prezidentské kampaně, že to není trvalý vývoj na naší politické scéně, protože pokud by se opozice tímto směrem radikalizovala, tak to bude ke škodě České republiky a jejích občanů,“ dodal premiér.