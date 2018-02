Hlavně ne Chovance, shodují se východočeští sociální demokraté

Sociální demokraty čeká v neděli v Hradci na Střelnici celostátní sjezd. Narychlo svolaný, který má zvolit nové vedení. Jenže přes zpytování svědomí nad výpraskem v parlamentních volbách se delegáti možná nedostanou dál než k volbě nových stranických šéfů. Otázka případné podpory ČSSD druhé Babišově vládě, se kterou se na socialisty obrací celá republika, tak možná zůstane nezodpovězena.

Tentokrát sice narozdíl od brněnského sjezdu ČSSD nebyl čas na nějaké „kartelové“ dohody o jmenovitém obsazení vedení strany, přesto východní Čechy potvrzují jim přičítanou pozici „Hamáčkovců“. Zdejší straničtí šíbři prostě Milana Chovance nechtějí.

„Pan Chovanec pozval na sjezd prezidenta Zemana asi proto, aby mu pomohl do čela strany, ale pevně věřím, že se mu to nepodaří,“ řekl senátor a bývalý pardubický hejtman Radko Martínek. Nechápe, jak se může o přízeň může znovu ucházet někdo, kdo byl v dosavadním, neúspěšném vedení.

Pro Chovance, vedle Hamáčka největšího favorita volby předsedy strany, nezvednou ruku ani současný hejtman Martin Netolický, Chrudimák a šéf poslaneckého klubu Jan Chvojka nebo náchodský poslanec, šéf hradecké krajské ČSSD a místopředseda strany Jan Birke.

„Potřebujeme zásadní změnu a za mě osobně jí bude kandidát, který se neúčastnil stávajícího triumvirátu,“ poznamenal Netolický. Podobně se vyjádřil i Chvojka. Triumvirátem je označováno tříhlavé vedení strany Sobotka – Chovanec – Zaorálek. „Nevím, jak Chovanec přišel na to, že splňuje kritéria krizového manažera. Tím má být člověk, který krize řeší, nebo vytváří?“ rýpl si Netolický.

Právě pardubický hejtman má přitom velké šance stát se novým místopředsedou strany. Podporu má minimálně v našem regionu velkou. Větší ambice ale on sám podle svých slov nemá. „Cítím se jako regionální politik. Předseda strany by navíc měl být členem poslaneckého klubu,“ podotkl Netolický.

Východočeští straničtí pohlaváři uvítali avizovanou návštěvu prezidenta Zemana na sjezdu, který byl mimochodem právě na hradecké Střelnici v roce 1993 zvolen šéfem tehdy marginální strany, odkud ji pak postupně dovedl až do Strakovy akademie. Doufají však, že se ve svém projevu nebude plést do konkrétních záležitostí a už vůbec se nebude snažit ovlivňovat stranické volby.

„Je dobře, že prezident přijede. Nemyslím si, že by na našem sjezdu otočil kormidlem. Je to zkušený politik, bude hovořit o sociální demokracii a pochybuji, že by vystupoval ve prospěch jednotlivých kandidátů,“ řekl například Birke.

Postřehy Radko Martínka

K prezidentským volbám:

- „Hlasoval jsem pro přímou volbu prezidenta a hlasoval bych tak znovu. Nechtěl bych znova zažít ty hrůzy na Hradě při parlamentní volbě prezidenta.“

- „Velký problém je ten, že ti, kteří prohrají, nechtějí respektovat výsledek voleb, a ti, kteří vyhráli, si myslí, že vyhráli všechno. Chybí tolerance, společnost pak vypadá, jak vypadá."

- „Rozčilují mě řeči, že hloupá vesnice nevěděla, koho volí. Miloš Zeman si své zvolení poctivě odpracoval. Jezdil po obcích a vystupoval tam jinak. Kdyby se choval normálně i jinde a obklopil se důvěryhodnými lidmi, vyhrál by už v prvním kole.“



Ke sjezdu ČSSD:

- Jsem znepokojen tím, co se s ČSSD děje a obávám se, že takto svolaný sjezd toho moc vyřešit nemůže, což nevěští nic dobrého. Máme-li se totiž znovu ucházet o důvěru voličů, měla by ČSSD být schopna se poučit a začít to dělat jinak, ale já to bohužel u mnoha straníků nevidím.“

- „ČSSD byla kdysi založená jako dělnická strana. V moderní době by se měla by se zastávat lidí, kteří pracují, nikoliv těch, kteří pracovat nechtějí a parazitují na sociálních podporách.“



K Babišově vládě:

- „Nechci, aby ČSSD šla do vlády, nyní by se měla vnitřně konsolidovat a najít novou cestu a znovuzískat důvěru voličů.“

- „Co se týče Babiše, záležitosti týkající se jeho osoby jsou dle mého názoru velký problém. V jiné zemi by asi nebylo možné, aby se takový člověk stal premiérem. Dokládá to současný marast, ve kterém se nacházíme.“