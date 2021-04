Zprávu přinesl server seznamzpravy.cz. O jaké obtíže se jednalo, není jasné. Zásah na Palackého náměstí u ženy ve věku Svrčinové potvrdili pražští záchranáři. „Žena byla celou dobu při vědomí a po ošetření jsme ji transportovali do nemocnice,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

Hlavní hygienička je spolu s ministrem zdravotnictví klíčový člověk pro řízení boje s epidemií. A to zejména poté, co přestane platit nouzový stav. Od pondělí by se opatření v Česku měla řídit podle pandemického zákona, v jehož rámci může opatření vydávat buď ministr zdravotnictví, nebo právě hygiena. Zároveň koordinuje práci ředitelů krajských hygien.