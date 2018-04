Hledají se místa pro ministry. Souvisí s tím kontrola Na Homolce?

Koaliční vláda s důvěrou znamená konec mnoha ministrů. V současné Babišově sestavě se to týká pěti lidí, jež by měli nahradit zástupci ČSSD. Premiér se včera nechal slyšet, že tento problém chce „určitě řešit“, neboť si dotyčných váží a pokládá je za odborníky. Podle něj by měli zůstat ve státní správě a pomáhat s nastartovanými projekty. Jinými slovy, už nyní přemýšlí nad tím, kam s nimi.

S ministrem vnitra Lubomírem Metnarem potíže nebudou, neboť už ohlásil návrat do manažerské pozice ve společnosti Vítkovice. Šéf zemědělství Jiří Milek je podnikatel, takže se vrátí k byznysu. Ministr kultury Ilja Šmíd by mohl zůstat v resortu, nebo přednášet na vysoké škole. Šéfdiplomat Martin Stropnický se stane velvyslancem při EU v Bruselu či v Izraeli. Karla Šlechtová by mohla z obrany zamířit do nějaké mezinárodní organizace. KAM S NĚMCOVOU Otazník tak především visí nad ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou (ANO), která uvolní své křeslo sociálním demokratům. V letech 2015 až 2016 byla obchodní a ekonomickou náměstkyní pražské Nemocnice Na Homolce (NNH). ČTĚTE TAKÉ: Brabec chce mít do konce týdne základ koaliční smlouvy s ČSSD Teď by se tam moha vrátit jako ředitelka a vystrnadit současného ředitele Ivana Olivu, přestože nemocnice se pod jeho vedením dostala ze ztráty do zisku a na základě ministerského zadání zrušila nákupy zdravotnického materiálu přes společnost Holte Medical (za rok tím ušetřila 247,5 milionu korun). Ačkoliv v minulém roce její hospodaření prověřoval s uspokojivým výsledkem Nejvyšší kontrolní úřad, vyslal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) do NNH kontrolu za roky 2017 a 2018. Deník o tom před dvanácti dny informoval jako první. „Nemocnice Na Homolce, jak vyplývá i z podkladů průběžně zasílaných ministrovi zdravotnictví, prosperuje a rozvíjí se. Ministr však samozřejmě může poslat kontrolu kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Je to zcela v jeho pravomoci,“ komentoval dění v NNH její ředitel Ivan Oliva. Nemocniční tamtamy nicméně hovoří o účelovosti Vojtěchova konání právě ve prospěch Jaroslavy Němcové. Ta mimochodem zodpovídala za ekonomický úsek NNH i po celý rok 2015, kdy špitál zdravotnický materiál stále nakupoval přes Holte Medical. ČTĚTE TAKÉ: ČSSD chce rezignaci odsouzeného člena vlády. Už jsem na to alergický, řekl Babiš Tuto agendu měla v gesci jak v nemocnici, tak v dceřiné společnosti Holte Medical. Vzhledem k tomu, že s transformací nijak nepohnula, Oliva jí chtěl tehdy tuto oblast odebrat, nebo ji přímo odvolat. K tomu nakonec nedošlo, Němcová byla v říjnu 2016 za ANO zvolena do zastupitelstva Středočeského kraje a stala se radní pro sociální věci, poté ministryní. PEČLIVÝ A ODPOVĚDNÝ Ministr Adam Vojtěch, který už odvolal ředitele Ostravské FN Svatopluka Němečka a šéfku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, však v rekonstrukci vlády a překvapivé prověrce souvislost nevidí. „Kontrolu jsem do Nemocnice Na Homolce poslal již dříve, abych nezávisle ověřil, jaká je v nemocnici situace. Když jsem o ní rozhodl, neexistovaly žádné informace o jednání o vládě, respektive já jsem je rozhodně neměl,“ sdělil Vojtěch Deníku s tím, že se snaží vykonávat roli zřizovatele nemocnic „maximálně pečlivě a odpovědně, proto kontroluje“. ČTĚTE TAKÉ: Druhá korupční kauza lékaře Dbalého. Není mi dobře, odmítl vypovídat

Autor: Kateřina Perknerová