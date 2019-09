Ombudsman hraje důležitou roli ve vztahu mezi státní mocí a občany. Lidé se na něj obracejí v případě, že se cítí poškozeni jednáním byrokratického aparátu, ale také nerespektováním základních práv, diskriminací z důvodu pohlaví, věku nebo zdravotního postižení. Jeho význam podtrhuje i způsob výběru. Ombudsmana v tajném hlasování volí sněmovna z návrhů, které jí předkládá Senát a prezident. Jeho funkční období je šestileté a je neodvolatelný.

Horkou favoritkou na tento post je poslankyně Helena Válková (ANO), kterou vláda v květnu jmenovala zmocněnkyní pro lidská práva. Deníku potvrdila, že se jí prezident Miloš Zeman ptal, zda by o tuto funkci měla zájem. „Řekla jsem mu, že bych to vnímala jako vyznamenání a dělala bych to ráda,“ pravila Válková s tím, že neví, zda ji Zeman nakonec navrhne. Jak zjistil Deník, s prezidentem o její kandidatuře už hovořila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček sdělil, že do oznámení konečné nominace nebude věc komentovat.

Helena Válková, která je profesorkou trestního práva, bývalou ministryní spravedlnosti a rektorkou Vysoké školy práva a podnikání, není bez šancí. S jejím novým angažmá by souhlasil premiér Andrej Babiš a také předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček. „Paní poslankyni Válkovou jsme podpořili do funkce vládní zmocněnkyně a jsme se spoluprací s ní spokojeni. Určitě má předpoklady pro výkon funkce ombudsmanky,“ řekl Deníku Hamáček.

Opozice nesouhlasí

Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že k tak důležité věci by se musel vyslovit výkonný výbor strany. Jednoznačné ne naopak vyjádřil šéf klubu opozičních Pirátů Jakub Michálek: „Ombudsmanem by neměl být politik, ale spíš osobnost, která prokázala statečnost při prosazování veřejného zájmu a bude lidi bránit proti zvůli úředníků.“

Válková se na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Kindlově éře postavila proti rychlostudentům a „zaplatila“ za to svým místem vedoucí katedry. Poté, co se stala poslankyní za ANO, je v povědomí veřejnosti zapsána coby obhájkyně Andreje Babiše a Miloše Zemana. Už před rokem jako členka mandátového a imunitního výboru například uvedla, že Babišovo trestní stíhání bude pravděpodobně zastaveno. Nyní se postavila proti ústavní žalobě na Miloše Zemana.