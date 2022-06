Úředníci ministerstva zdravotnictví návrh odůvodňují tím, že není rozhodující administrativní zařazení konkrétní silnice, nýbrž její skutečné užívání a s tím související hlučnost. Například v příměstských oblastech a v obcích, kde jsou komunikace třetí třídy nebo jen účelové, nyní platí přísnější hygienický limit. Ten je pětapadesáti decibelů ve dne a pětačtyřiceti decibelů v noci. U silnic vyšších tříd je to přitom až sedmdesát decibelů ve dne a šedesát v noci.

Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba to způsobuje paradoxní situace. „Limitu totiž dosahuje jen samotná doprava lidí, kteří v oblasti bydlí,“ řekl Deníku.

Potvrzuje to i Jana Součková, která žije poblíž hlavního města. „Přijde mi naprosto absurdní, že tím, že tu člověk žije a jezdí autem, de facto porušuje vládní nařízení. Ani jsem o tom nevěděla. Nikdo si ale na nic nestěžuje, tudíž naštěstí nepadají ani žádné pokuty,“ řekla Deníku.

Dvacetiletá dočasnost

Jakob uvedl, že přísné limity brání i tomu, aby se lokality rozvíjely, protože to by logicky přineslo více hluku. Chystaná novelizace podle něj nehází za hlavu ochranu veřejného zájmu, ale odstraňuje tuhost nařízení, která byla v minulosti zamýšlena jako dočasná. „K dnešnímu dni už ale přetrvávají víc než dvacet let. Dopad nařízení na ochranu zdraví před hlukem je přitom přinejmenším diskutabilní,“ řekl.

Nařízení je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, což znamená, že se k němu mohou vyjadřovat kupříkladu zástupci obcí, měst a krajů, zaměstnanců nebo podnikatelských svazů. Podle Jakoba ministerstvo materiál s řadou z nich konzultovalo už předem. „Návrh jsme téměř rok diskutovali s resortem dopravy. Shodli jsme se,“ uvedl. Zásadní výhrady tedy nečeká.

Hluk z tepen

Největší hluk z dopravy zažívají lidé bydlící poblíž frekventovaných silnic, kupříkladu pražské magistrály. Podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové se ale řešením jejich problémů s nadměrným hlukem nezabývá tato, ale jiné instituce. Na svých webových stránkách ústav informuje, že občané, kteří jsou přílišným hlukem obtěžováni, mohou podat oficiální podnět na krajskou hygienickou stanici, ministerstvo zdravotnictví nebo hlavního hygienika.