Společnost Grig před lety vsadila na podnikání s výrobky z cvrččí mouky. Když začínala, setkávala se co do negativních reakcí možná jen se zdviženým obočím nebo otřesením při myšlence na tenké nožky a křupavá křidélka. Dnes se však potýká s mnohem horšími a agresivnějšími reakcemi.

Podniky, které se zabývají výrobou nebo prodejem hmyzích produktů, se v posledních týdnech stávají terčem slovních útoků. Skrze maily, dopisy, telefonáty nebo sociální sítě. Kromě elaborátů o nesmyslech jsou jejich náplní i vulgarity nebo apely na svědomí. Firmy zcela vážně mluví o tom, že jim tyto počiny kazí podnikání.

Například s firmou Sens kvůli dezinformačním útokům ukončil spolupráci jeden z distributorů. „Na sociálních sítích našeho partnera se strhly komentáře o bojkotu i ostatních produktů. Tento důležitý obchodní partner se s námi rozhodl přestat spolupracovat minimálně do doby, než tyto dezinformace ustanou,“ potvrzuje spoluzakladatel firmy Radek Hušek.

Řediteli vyhrožovali smrtí

Na paškál si odpůrci hmyzu berou také školy, kde probíhají besedy a přednášky o hmyzu jako potravině budoucnosti. Kradou bez svolení fotografie školních kolektivů, případně sdílí jejich příspěvky ze sociálních sítí a ve stovkách nebo dokonce i tisících sdílení si na často nicnetušící škole vylévají zlobu. Nešetří učitele, rodiče a nakonec ani samotné děti, kterým prorokují postižení nebo smrt. Kromě výše zmíněných projevů šikany se v tomto případě neštítí uchýlit ani k výhrůžkám fyzickým násilím.

Agresi si vybili například na základní škole v Kamenickém Šenově. „Šlo zejména o různé urážky a dehonestování školy či ředitele na školním profilu na síti Facebook. Následně musely být vypnuty komentáře. Jako ředitel jsem dostal různé maily s výhrůžkami, některé vyhrožovaly fyzickým násilím či zabitím,“ potvrzuje ředitel školy Tomáš Vlček.

Hmyz je potravinou budoucnosti. Nejen pro lidi, ale nejspíš i zvířata

Dezinformátoři se v tomto případě už mohli dopustit trestného činu. „Každý takový případ se posuzuje individuálně, ale v obecné rovině může skutečně naplňovat skutkovou podstatu trestného činu nebezpečné vyhrožování,“ upřesňuje mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Trestní sazba je v takovém případě až jeden rok.

Podle ředitele Vlčka se na šikaně školy podíleli také aktivisté ze zahraničí. „Část aktivistů byla ze Slovenska. Za zmínku stojí fakt, že z řad rodičů si na hodinu, kde byly nabízeny, samozřejmě zcela dobrovolně, stopové části ochucených potravin z hmyzu, nikdo nestěžoval,“ tvrdí.

Deník oslovil i několik dalších napadených škol, k tématu se ale blíže vyjadřovat, s ohledem na žáky i jejich rodiče, nechtěly.

K jídlu je cvrček i saranče

V Evropské unii (EU) jsou na seznamu schválených potravin cvrčkové domácí, larvy potemníka stájového nebo sarančata stěhovavá a larvy moučného brouka. V EU se skutečně vedou diskuze o tom, že by zvýšení konzumace hmyzu mohlo nahradit maso z konvenčních chovů dobytka, který je z etických i ekologických důvodů rozporuplný.

Hmyzí výrobky jsou v Česku dostupné už několik let. A jejich obliba se podle prodejců zvyšuje. Do svého sortimentu je zařadily například České dráhy, které je nabízejí jako občerstvení ve vlacích. „Sortiment je vyhledávaný a jeho obliba se zvyšuje. Negativní reakce jsme nezaznamenali,“ podotýká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Hmyzí džus strčí pomerančový do kapsy. Na cvrčky vsází téměř dvě miliardy lidí

Křupavých červíků se ve vlacích v loňském roce prodalo bezmála dva a půl tisíce balení, podle drah si je kupují zejména sportovci a vyznavači zdravého životního stylu.

Konspirátoři ale ekologii ani nutriční hledisko nevnímají. Podle nich je hmyz plný parazitů, pesticidů, šíří i vědecky vyvrácené závěry, že chitin v kutikulách brouků má rakovinotvorné účinky. Lehčí závěry mluví o tom, že EU nařizuje povinnou konzumaci nechutného hmyzu když ne kvůli světovládě, tak alespoň kvůli ekofašismu, což je nedůstojné pro člověka 21. století.

Tyto druhy miniaturního hmyzu možná máte doma. Žijí i tam, kde je uklizeno

Podle spoluzakladatele firmy Sens Radka Hluška není nutné mít z hmyzu strach ani z estetického hlediska. Namleté cvrčky konzument nemusí řešit, protože nemají vliv na chuť a například v těstovinách nejsou vidět. „Každý si hned představuje, jak mu na talíři musí běhat brouci. Pojídání celého hmyzu ale praktikují spíše odvážlivci, kterých je nicméně také rok od roku více. Je to jako jíst ústřice, kaviár nebo tatarák,“ vysvětluje Hušek.

Konspiračním teoriím o povinné konzumaci se usmívá. „To, že jsou cvrčci novým zdrojem bílkovin, ještě neznamená, že musí všichni přestat jíst maso. Je to stejné, jako byste stigmatizovali vegany a vegetariány. Je zkrátka spousta lidí, kteří z etických či zdravotních důvodů nechtějí nebo nemůžou jíst maso. A právě cvrčci jsou ideální alternativou pro ty, kteří chtějí zůstat u živočišného proteinu. Rozhodně to ale neznamená, že budeme potají přimíchávat cvrččí protein do potravin a agresivně útočit na masný průmysl," říká.

„Navíc přidávat potají cvrčcí protein do pečiva, jak rádi straší dezinformátoři, je jako pančovat tuzemák karibským rumem,“ dodává.