Hnutí ANO podpoří Filipa (KSČM) do funkce místopředsedy Sněmovny

Představitelé KSČM znovu potvrdili podporu pro kandidáta hnutí ANO Radka Vondráčka do funkce předsedy Sněmovny. Hnutí ANO na ustavující schůzi dolní komory zase podpoří předsedu KSČM Vojtěcha Filipa ve volbě místopředsedy Sněmovny. Komunisté by měli dostat také předsednické křeslo v rozpočtovém výboru. Po dnešním jednání představitelů obou uskupení to novinářům řekli předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a Filip.

KSČM by také chtěla vést sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Trvá na tom, aby předsednické pozice v těchto kontrolních komisích připadly opozici. "Hnutí ANO to akceptovalo," řekl Filip. Po ustavující schůzi Sněmovny, která se uskuteční příští týden, chtějí dát komunisté představitelům ANO zpřesněné požadavky k programovému prohlášení menšinové vlády, kterou sestavuje předseda vítězného ANO Andrej Babiš. "KSČM nemá žádný zájem vstupovat do vlády s hnutím ANO," zopakoval Filip, podle kterého jsou programové rozdíly mezi ANO a KSČM příliš velké. Komunisté ale za jistých okolností nevylučují toleranci kabinetu. "Podle programového prohlášení včas oznámíme, jak se k takové vládě zachováme," podotkl Filip. ČTĚTE TAKÉ: Zeman jednáním se STAN ukončil kolečko povolebních schůzek Komunisté požadují například zavedení obecného referenda, trvalý nárůst minimální mzdy a důchodů, zdanění peněžitých náhrad u církevních restitucí, návrat vodohospodářství do veřejného vlastnictví a ochranu nerostného bohatství. U hnutí už ANO narazili se zavedením daňové progrese. "S tím samozřejmě máme problém," řekl Faltýnek. Připomněl, že ANO už dostalo programové priority od Pirátů a SPD Tomia Okamury. Zopakoval, že hnutí nechce jít s SPD a s KSČM do koalice. "My jsme pro to, abychom setrvali v NATO a abychom také setrvali v Evropské unii," zdůraznil. KSČM je podle svého programu pro vystoupení ze Severoatlantické aliance, SPD žádá referendum o vystoupení Česka z unie, což je pro ANO podle Faltýnka nepřijatelné. Představitelé KSČM rovněž oznámili, že navrhnou vznik sněmovní ústavní komise, která by se zabývala návrhy na ústavní změny a na úpravy jednacího řádu dolní komory. V Senátu taková komise pracuje. ČTĚTE TAKÉ: Lidé nejsou spokojení s výsledky voleb. Stejně jako v roce 2013 Dopoledne zasedal poslanecký klub ANO, jednání bylo spíše informativní. Probírala se podle Faltýnka dosavadní vyjednávání a požadavky jednotlivých stran ohledně ustavení nové Sněmovny "Informovali jsme o tom, že se z našeho pohledu rýsuje většinový průnik jak při volbě předsedy Sněmovny, tak při volbě místopředsedů Sněmovny i při ustavování výborů," podotkl. Hnutí ANO znovu odmítlo požadavek bloku ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN na dvě místopředsednická křesla v dolní komoře. Naopak by podle Faltýnka případně mohlo do této funkce podpořit kandidáta ČSSD Jana Hamáčka. S požadavky bloku nesouhlasí s poukazem na poměrné zastoupení ani KSČM.

Autor: ČTK