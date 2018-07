Hnutí STAN nasadí kandidátky ve čtvrtině obcí. Usiluje i o krajská města

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) do komunálních voleb nasadilo na 1,5 tisíce kandidátek. Zastoupeno by tak mohlo být zhruba ve čtvrtině všech obcí. Většinou v koalicích, ale i samo bude usilovat o místa zastupitelů ve všech třinácti krajských městech.

Podobně v senátních volbách bude mít hnutí 16 z 27 možných kandidátů. Ve zbývajících obvodech se rozhodlo nevytvářet zbytečnou konkurenci dalším adeptům z protivládního tábora, řekl dnes ČTK a Mladé frontě Dnes místopředseda hnutí Vít Rakušan.

„STAN má v Senátu třetí nejsilnější frakci a jeho ambicí je tuto pozici uhájit,“ uvedl Rakušan. Horní komoru vnímá jako „ústavní pojistku proti systémovým změnám“ vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, které mají nyní dohromady 31 senátorů z celkového počtu 81.

Do senátních voleb STAN vyslal sedm vlastních kandidátů včetně rektora brněnské Masarykovy univerzity Mikuláše Beka, šéfa Jihočeského divadla Jiřího Šestáka nebo bývalého šéfa Akademie věd a prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Podpoří ale také dalšího z někdejších prezidentských uchazečů Pavla Fischera nebo kandidáty ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Komunální volby by hnutí chtělo podle Rakušana vyhrát. Z krajských měst kandiduje samostatně v Brně, Ostravě a Liberci (jako Starostové pro Liberecký kraj). V dalších jsou jejich koaličními partnery kromě regionálních uskupení také TOP 09, KDU-ČSL nebo Piráti. Hlavními tématy komunálních kampaní by měla být podle Rakušana doprava včetně parkovacích míst, dostatek vody, bezpečnost a rozhodování co nejblíže lidem.

Na komunální kampaň celostátní výbor STAN vyčlenil 15 milionů korun, na senátní 2,5 milionu korun. Kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami bude oficiálně zahájena 4. září v Kolíně, dodal jeho starosta Rakušan.