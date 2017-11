Horáček zaregistroval svou kandidaturu na Hrad, má 86 tisíc podpisů

Uchazeč o Hrad Michal Horáček dnes na ministerstvu vnitra předal petici s 86 tisíci občanskými podpisy, které podporují jeho kandidaturu na prezidenta. Horáčkovu kandidaturu oficiálně jako navrhující občan podala paralympionička Tereza Diepoldová. Horáček řekl, že shromáždil 115 tisíc podpisů, téměř 30 tisíc ale jeho spolupracovníci po kontrole odstranili, protože nesplňovaly zákonné podmínky.

Horáček poznamenal, že důvody neplatnosti podpisů byly různé. "Někdy to bylo opravdu bizarní, některé jsme si i schovali. Jedna dáma třeba do kolonky občanský průkaz napsala občanka, hodně tam naši spoluobčané v dobré vůli psali rodná čísla, protože si řekli, že to je lepší než číslo občanského průkazu," podotkl. Dodal, že je přesvědčen o tom, že zákonem stanovenou podmínku 50 tisíc podpisů splnil. Horáček novinářům řekl, že pro něj bylo důležité se obrátit na občany, a ne na poslance. "Mně ta poslanecká nominace připomíná knížku mého dětství, která se jmenovala Do zoo zadními vrátky," uvedl.

Horáček bývá společně se současným prezidentem Milošem Zemanem a bývalým předsedou Akademie věd Jiřím Drahošem označován za největší favority lednové volby. Všichni už deklarovali, že mají dostatek občanských podpisů.

Minimálně poslaneckou nominaci si zajistili bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig. Senátorské podpisy sehnal bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer. Zajistit si občanské i politické podpisy se snaží i lékař a aktivista Marek Hilšer, exposlanec Otto Chaloupka nebo bývalý šéf Úřadu vlády Karel Štogl. O prezidentský úřad projevilo zájem přes dvě desítky uchazečů.

Do voleb se mohou přihlásit zájemci, kteří se prokážou 50.000 ověřenými podpisy občanů, deseti senátorů nebo 20 poslanců. Z parlamentních stran na rozdíl od minulých voleb v roce 2013 pravděpodobně svého kandidáta nepostaví žádná. Starostové a nezávislí v úterý vyzvali další strany, aby v kandidatuře podpořili Drahoše. Část ANO a ČSSD podporuje Zemana.