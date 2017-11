Horáčkovi radila babička: Prezident musí dobře vypadat na známce

/REPORTÁŽ, VIDEO/ Rodinný minipivovar znamená pro manžele Schönbauerovy celý život. Pracují v něm tři generace. I proto si Deník vybral mezi věrnými čtenáři právě rodinu ze severočeských Teplic, aby k nim na návštěvu přijel kandidát na prezidenta Michal Horáček.

Bílá dodávka se slepeným předním zrcátkem parkuje před roudnickou nemocnicí. Kdyby chtěli být novináři jedovatí, napíší: Nejbohatší kandidát na Pražský hrad absolvuje kampaň v rozbitém autě. To už Michal Horáček opravdu utratil své půlmiliardové jmění z Fortuny? „Musíme do opravny, zrcátko se mi urvalo v myčce,“ vrací bulvárním představám serióznost sympatická řidička.

Následuje voda a jemná pěna. Počkat, nejsme znovu v myčce? Ne, to si jen známý textař objednává kávu ve zdejším nemocničním bufetu, kterou doplňuje snídaní, chlebíčkem s lososem. Den s kandidátem na prezidenta Michalem Horáčkem může začít.

Horáčkův vztah k roudnické nemocnici je stejně hluboký jako hlas jednatele Podřipské nemocnice Josefa Krajníka, který si k nám přisedá. „Stačil jeden telefonát, třicet vteřin a pan Horáček neváhal nám pomoci. To se nezapomíná,“ vypráví Krajník pět let starý příběh o tom, jak stát hodlal zrušit roudnický špitál. Právě Horáček byl jedním z důležitých hráčů, kteří se zasadili o jeho zachování. Před nemocnicí tehdy na velké demonstraci přednesl vzrušený projev. „Pan Horáček aktivoval veřejnost,“ dodává Krajník.

Při prohlídce nemocnice jde z textaře cítit nefalšované dětské nadšení. „Několikrát jsem se tady léčil, mám tu svou praktickou lékařku, která se střídala s bulharským doktorem,“ říká.

DOMA JE V ROUDNICI

Obsáhlou lékařskou zprávu o jeho zdravotním stavu zveřejněnou před kandidaturou na prezidenta si ovšem nechal vypracovat v Praze.

Z místního bufetu ho mezitím sledují dva starší muži. Horáčkovi příznivci. „Je to inteligentní chlap a persona,“ říká Jan Svoboda z Roudnice, který v minulosti jezdil se sanitkou. Horáčka prý ale v Roudnici nepotkává.

„V Roudnici jsem rád o víkendu na zahradě, ale nyní více času kvůli práci trávím v Praze,“ říká Horáček považující se hlavně za Roudničáka.

Ve městě na levém břehu Labe nedaleko hory Říp žije už 26 let. „Považuju se za maloměstského člověka. Účastním se roudnického života, na rozdíl od Prahy můžete žít s těmi sousedy,“ podotýká Horáček.

Další kávu si objednává Horáček už v litoměřickém Hospicu sv. Štěpána. Tady konečně začíná první souboj. Ještě ne o místo prezidenta, ale přátelské přetahování mezi ním a místní ředitelkou Monikou Markovou o to, kdo komu zaplatí kávu. „Já vás zvu,“ nedá se odbýt Horáček. Po krátkém focení pro potřebu kampaně vyrážíme do Teplic, kde jsou v plánu dvě zastávky. Jednou z nich je základní škola v Proseticích. Právě snímek jejích prvňáků tvořených z převážné většiny z romských, arabských a vietnamských dětí vyvolal vlnu agresivních komentářů na sociálních sítích. „Jestli chce někdo házet granáty na děti, které baví škola, tak to musíme energicky odmítnout. Je to hnus,“ odsuzuje to Horáček, jehož dcera nastoupila v září také do první třídy.

Druhou příjemnější zastávkou je pivovar. Před ním si Horáček zapaluje cigaretu. V pořadí už několikátou. „To je moje slabost, nechci ale, aby bylo vidět, že kouřím, je to špatné dávat takový vzor.“ Popelníčky na Hradě ovšem nezůstanou. „Manželka koordinátora mé kampaně, profesorka Králíková, je největší bojovnice proti kouření, kterou jsem kdy viděl. Musel jsem slíbit, že jako prezident bych přestal kouřit,“ usmívá se Horáček.

V rodinném pivovaru Monopol nás vítá Gabriela a Jiří Schönbauerovi. Příjemný personál v elegantních uniformách hned nabízí světlý ležák (12), Karlíka (polotmavá 11) nebo třeba višňový ležák. Na baru si textař objednává zdrobnělinu křestního jména českého slavíka Karla Gotta, pro kterého také složil slova k písni Posel dobrých zpráv.

Vrchní sládek Martina Valterová následně nevšední návštěvu provází procesem výroby piva. Přítomní zatím Horáčka nezávazně hodnotí. „Hledím i na vizáž, chci, aby prezident vypadal dobře na známce. Musí být ale i inteligentní,“ říká například Ivana Holá, babička v rodině Schönbauerových, která v týdnu chodí lepit etikety na lahve s pivem.

Po exkurzi pivovarem si Horáček dává na doporučení majitelů hovězí burger. Náhle ho ale od stolu volá sládková, aby šel přidat do sudů s pivem chmel. „To musím jít, jinak by si řekla: Ten Horáček to se mnou od začátku absolvuje, a teď na závěr nejde, to je debil,“ pobavil osazenstvo Horáček.

POMÁHÁ CELÁ RODINA

Po vydatném obědě pochválil kromě jídla a servisu také ekonomiku pivovaru. Líbí se mu, že v pivovaru pracuje celá rodina. Kromě majitelky Gabriely, jejího manžela Jiřího a její maminky Ivany také synovec Marek Jakeš na místě podsládka. Dvacetiletý syn Filip studuje hotelovou školu a chodí do pivovaru na brigády stejně jako 11letý Šimon. „S babičkou lepí etikety,“ prozradila sympatická Gabriela Schönbauerová. Jen 13letá dcera Sára věnuje svůj čas spíše koníčkům a zábavě.

„Obdivuji, že si vychováváte nástupce. Je velmi těžké v dnešním světě plánovat něco na celý život… a dám si ještě jednoho Karlíka,“ podotýká Michal Horáček.

Příběh poradců: vypnul cirkulárku a šel dělat kampaň

MONIKA MARKOVÁ

Zakladatelka litoměřického hospicu Monika Marková je jednou z 12 hlavních poradců, která Horáčkovi pomáhá v seniorských otázkách. „Poznal jsem ji, když jsem byl v Litoměřicích na hokeji. Šla vhazovat buly a lidé jí tleskali. Říkal jsem si, proč tleskají, vůbec ji neznám. A oni jí tleskali víc, než když pak domácí dali gól. Protože věděli, kdo to je, jak moc pro město znamená. A já jsem si troufl požádat o to, abychom se mohli seznámit, a hned jsme si padli do oka,“ říká Horáček.

JIŘÍ TÁBORSKÝ

Bývalý novinář, truhlář a restaurátor. „Koncem minulého léta se mi ozval můj kamarád Viktor Janiš, což je překladatel a politolog, jeden ze zakládajících členů týmu Michala Horáčka. Zpráva od něj mi přišla zrovna, když jsem byl v dílně, takže jsem mu odepsal legendární esemesku: Dobře, tak já vypnu cirkulárku a jdu dělat kampaň. A nakonec to tak dopadlo. Na starosti mám komunikaci s médii. Já sám jsem zhruba 12 let pracoval v médiích, prošel jsem například Lidovkami a Hospodářskými novinami,“ uvedl Táborský.

Kdo je Michal Horáček

* 23. července 1952 v Praze, nyní již několik let žije v Roudnici nad Labem.



1970 – Fakulta sociálních věd a publicistiky UK.



1974 – byl při návratu z USA zatčen StB, na její zásah vyloučen z fakulty. Pak pracoval jako dělník, až roku 1976 nastoupil do výrobního podniku Svazu invalidů META.



Věnoval se dostihům a v roce 1983 debutoval knihou Království za koně. S dostihy se neodmyslitelně pojí sázky. Svůj pobyt v herním prostředí posléze popsal v několika knihách.



1984 – seznámil se s Petrem Hapkou, spolupráce textaře Horáčka a skladatele Hapky trvala 30 let.



1986 – je kulturním redaktorem v Mladém světě.



1989 – spoluzaložil iniciativu MOST, jejímž cílem bylo v rámci sametové revoluce přivést k jednání premiéra tehdejší vlády a zástupce nezávislých iniciativ v čele s pozdějším prezidentem Václavem Havlem.



1990 – spolu se třemi partnery založil sázkovou kancelář Fortuna (2004 svůj podíl prodal).



2011 – na Fakultě humanitních studií UK získal titul Ph.D. v rámci studia sociální antropologie.



Z manželství s Rut Horáčkovou má syna Filipa (1978) a dceru Ruth (1987), ze současného manželství s Michaelou Horáčkovou Hořejší dceru Julii (2011).

ČTENÁŘI DENÍKU SE PTAJÍ

Šmejdům bych amnestii nikdy nedal

Michal Horáček by nikdy nedal milost vrahovi Kajínkovi. Podle textaře a podnikatele z Roudnice je dobře, že se prezident volí přímo. „Jen by bylo dobré, kdyby mohl být i odvolatelný pomocí referenda.“

O MÉ KANDIDATUŘE

Můžu zastávat zájmy všech občanů České republiky, protože si mě nikdo nemůže koupit. Kampaň jsem si platil sám do poslední koruny, takže nebudu splácet nic miliardářům, kteří by mě případně podporovali jako jiné kandidáty. Nebudu zavázaný. Současně jsem jako jediný úplně transparentní. Hned první den své kampaně jsem dal na web obsáhlé lékařské zprávy, úplné majetkové přiznání, lustrační osvědčení a spoustu dalších věcí, to dosud nikdo z ostatních neudělal, ačkoli je vyzývám. Mám nějakou zkušenost a poznám falešné hráče. A tu falešnou hru je potřeba umět překazit. Od toho tady prezident je.

PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA

Já jsem její velký zastánce. Dělal jsem, co jsem mohl, aby se zavedla. A to z prostého důvodu: Ať mi někdo vysvětlí, proč by měla být lepší parlamentní volba, při níž bude za mě volit pan Okamura, Rozner nebo Grebeníček? Když si vezmu tyto poslance, nemyslím, že mají nějakou vyšší moudrost, že zvládají něco, co bychom my nezvládli.

PRAVOMOCE PREZIDENTA

Pravomoce jsou podle mě úplně v pořádku. Pokud bych já měl něco doporučit, tak pouze to, že je-li zvolen lidmi, tak by mělo být možné ho také zase odvolat. Zatím současná právní úprava to téměř vylučuje, já bych chtěl, aby odvolatelnost prezidenta tam byla pomocí velkého referenda.

ROLE PREZIDENTA

Ceremoniální důstojnost je nutný předpoklad. Pak musí být prezident aktér, který hlídá všelijaké možnosti zneužití moci. Právě proto já kandiduji, protože já nemám k mocipánům, ať už se to týká financí nebo politického vlivu, vůbec žádné vazby. Prezident musí být silnou energickou osobností.

POVOLEBNÍ JEDNÁNÍ

Volby vyhrálo s drtivým náskokem hnutí ANO. Upozorňuji, že ne jeden člověk, ale hnutí. Zástupce tohoto hnutí je podle ústavních zvyklostí potřeba pověřit sestavením vlády. To se stalo a je to v pořádku. Rozhodně bych však nedělal to, co pan prezident Zeman, nikdy bych nepřipustil možnost, že by vládla vláda bez důvěry. To je vyloučené a je to proti našemu ústavnímu systému. Vůči tomu je potřeba se jasně vymezit.

AMNESTIE

Já šmejdům amnestii nedám. Taková amnestie prezidenta Klause mohla rovnou nést záhlaví „transformace skončila, zapomeňte“. A my nesmíme zapomínat. Je spousta lidí, kteří měli stanout před spravedlivým nezávislým soudem a hájit se. Žádné plošné amnestie tohoto typu!

MILOST A KAJÍNEK

Individuální milosti ano, ale zejména pro lidi, kteří se nedopustili násilných trestných činů a současně jejich situaci komplikuje vážná nemoc. Kajínka bych rozhodně nepropustil. I když přiznávám, že je to sexy příběh. Chlap, který uteče z Mírova, to je něco, co známe z filmů. A já musím přiznat, že tajně jakýsi obdiv to ve mně také vyvolává. Ale to je jenom ta romantika, pravda je jiná. Tou jsou pozůstatky těch, které zavraždil.

IMUNITA POSLANCŮ

Na výroky pronesené ve sněmovně určitě ano, to musí být naprosto svobodné. Ale trestní odpovědnost a složité vydávání k trestnímu stíhání, to už je problematičtější a to je potřeba uvážit.

JÁ A HAZARD

Já jsem nikdy v hazardu nepodnikal. Fortuna byla založená pro přijímání kurzovních sázek, jsou na to úplně jiná ustanovení v příslušném zákoně, který se jmenuje zákon o loteriích a jiných podobných hrách. U kurzových sázek nerozhoduje náhoda, ale informace, úvaha, schopnost úsudku. Vůbec to nevyvolávalo, přinejmenším do té doby, když jsem tu Fortunu já prodával (byli jsme čtyři společníci, každý získal z prodeje 25 %), klinicky popsané patologické závislosti, takže to hazard v žádném případě není.

MIGRACE

Migrace je velká pohroma. Do Evropy lidé ze všech částí světa migrují po celá desetiletí. Ale bylo to takové to přirozené. Když se řekne migrace, tak si lidé představují lidi ze Sýrie, z Iráku. Tak to není. Teď jsme byli v roudnické nemocnici, kam přišel mladý ruský doktor, o kterém primář říká, že je to obrovský talent. Byli bychom hlupáci, kdybychom řekli, že vůbec nikoho nepřijmeme. Zásadní postoj je takový, že nechci přistoupit na tzv. automatické kvóty, to je koncept, který nemůže fungovat a je pro nás ponižující.

ZBROJNÍ PRŮKAZ

Mám průkaz kategorie E. Mám 6ranný revolver Smith and Wesson. Nestřílím pravidelně a ne moc dobře, ale baví mě to. Zaplaťpánbůh jsem ho ještě nepoužil pro nějakou svou vlastní ochranu.

Vladimír Mayer: Jak ho vidím

Z fotografií a televize znám Michala Horáčka jako elegantního, upraveného a svěžího gentlemana. Když jsem se s ním nyní potkal, byl celý v černém. Kabát, svetr, boty, a dokonce i rifle měl v jedné barvě. Hned po vystoupení z auta si šel zapálit. Bylo na něm vidět, že už má předvolební kampaně dost. Přes rok cestuje po celé republice, spí jen šest hodin denně. To se pak projevilo i při diskusích. Dokáže ho například rozčílit, když si lidé pletou sázky s hazardem.



Michal Horáček není showman, který by zastavoval lidi na ulici a snažil se je přesvědčit, že on je ten správný kandidát na prezidenta. Nepořádá ani předvolební mítinky na náměstích. Nepřesvědčuje, spíše jen nezávazně diskutuje. Jeho předvolební kampani vévodí besedy, návštěvy nemocnic, továren a hlavně rodinných firem. Právě proto jsme ho pozvali do jednoho teplického minipivovaru.



Horáček se tam hned projevil jako hráč a podnikatel. Od majitelů vyzvídal, jaký mají obrat a jak velký si museli vzít úvěr. Naslouchal a zajímal se. Ovšem svým potenciálním voličům se nebál říct ani nesouhlasný názor. Například když se ho majitelka pivovaru Monopol ptala, jak se mu líbí název jejich podniku. To zavrtěl hlavou. Prý na něj nedělá moc dobrý dojem. Lepší už to je se samotným názvem místního piva. „Karlík, tomu hned rozumím,“ smál se.



Budou voliči rozumět Michalu Horáčkovi? To se ukáže v lednu.

Každou sobotu do konce tohoto roku najdete v Deníku rozhovor a reportáž s jedním z kandidátů na hlavu státu. Příští sobotu představíme Marka Hilšera.