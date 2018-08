Horko a sucho netrápí jen lidi. Ježci kvůli nedostatku vody mohou i zemřít

Co kdybyste neměli možnost se napít kdykoliv se vám zachce? Zhruba tak se v posledních horkých dnech cítí většina ježků, hlavně těch žijících ve městech. Kvůli vyschlým kalužím a tůňkám nemohou hmyzožravci často najít zdroj vody. Zachránit život jim můžete lehce. Stačí do vnitrobloku nebo na zahradu domu umístit misku s vodou.

Ježci v horkém a suchém počasí trpí. Nemají dostatek vody k pití ani potravy. A to z toho důvodu, že velkou část jejich potravy tvoří žížaly a slimáci a ti jsou teď kvůli horku nedobytně schovaní. Lidé jim mohou velmi pomoci, pokud na své zahrady a do vnitrobloků umístí větší mělké plastové nebo keramické misky. Ideální jsou podmisky pod velké květináče.

„Vodu je třeba denně měnit a misky čistit, aby se v nich neusazovaly nečistoty. Ježkům vzhledem k nedostatku jejich přirozené potravy pomůže i přikrmování. Jelikož jde o hmyzožravce, jejich potrava musí obsahovat maso. Navzdory obecnému přesvědčení ježci nejedí ovoce,“ vysvětlila hlavní ošetřovatelka Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Zuzana Pokorná.

Jestliže chcete ježkům pomoci sehnat večeři, nabídněte jim psí či kočičí konzervy nebo granule pro kočky a malá plemena psů. Sehnat můžete i speciální konzervy a granule přímo pro ježky. Jídlo ale bodlinkáčům nestačí. Hlavní je pro ně voda.

„Ježci pijí hodně a rádi. Ve vysušené krajině je pro ně čím dál tím těžší najít zdroj vody. A to proto, že malé potoky vysychají, stejně tak kaluže nebo tůňky. Zvláště ve městě může být pro ježka opravdu jedinou záchranou člověkem nachystané napajedlo ve formě misky s vodou,“ upozornila Zuzana Pokorná.

Ježci i v centru Prahy

Dehydrovaného ježka poznáte tak, že je především apatický. Nesbaluje se do koule, pokud ho někdo vyruší, nenaježí bodliny. Hlavním poznávacím znakem je také to, že takto vysíleného a dehydrovaného hmyzožravce objevíme na volném prostranství ve dne.

„Ježek je noční živočich a za normálních okolností je přes den ukrytý někde v hnízdě v keři nebo pod hromadou dřeva. Pokud je aktivní ve dne, je to vždy varovné znamení, že jedinec potřebuje pomoc,“ doplnila hlavní ošetřovatelka pražské záchranné stanice.

Bodlinkáče můžete běžně potkat i na ulicích, v centru Prahy. Přebývají i tam, kde bychom je nečekali. K životu jim stačí pár zahrad nebo malý park. Proto i na ulicích měst má ježkům smysl pomáhat. Misku s vodou a potravu proto můžete umístit do vnitrobloků domů či do parků. A to zejména tam, kde je zeleň.

Nebezpečné strunové sekačky

Pro ježky je také zásadní, aby se na zahrady vůbec dostali. Proto je vhodné jim ponechat v plotu nějaký otvor nebo mezeru. V létě je ale kromě sucha největším ježkovým nepřítelem strunová sekačka. A to v dobách, kdy lidé udržují své zahrady sekáním. Do záchranné stanice se proto v létě dostává zvýšené množství ježků poraněných právě od těchto typů sekaček.

Bodlinkáč před hlukem neuteče, pouze se zabalí do koule a očekává, že ho bodliny ochrání. Jak by ho ochránily proti predátorům. A strunové sekačky se bohužel používají přesně tam, kde se ježci s oblibou vyskytují. Ve vysoké trávě a v prostoru mezi keři.

Dalším nebezpečím pro vysílené hmyzožravce jsou pak volně pobíhající psi. Ti mohou ježky vážně zranit i zabít, jak dokládá smutná statistika záchranné stanice. „Každoročně se sem dostává mnoho ježků pokousaných psy v parcích a zahradách. Proto prosíme, hlídejte si své psí kamarády a nenechte je obtěžovat ježky ani jiné volně žijící živočichy. To, co pro psa může být hra, je pro nebohé zvíře často boj o holý život,“ uzavřela Zuzana Pokorná.