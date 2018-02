Horská střediska zaplnily stovky lyžařů. Návštěvnosti pomohly i prázdniny

Podpora zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) by nemělo být součástí vyjednávání o nové vládě. Vyplynulo to z dnešního vyjádření předsedy a místopředsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) a Jana Hamáčka (ČSSD) v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize.