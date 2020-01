Na horách může být až osm stupňů. Ochladí se až na konci ledna

Nadcházející čtyři týdny budou teplotně průměrné. V příštím týdnu ale budou teploty vyšší, v jeho polovině může být při inverzi na horách až plus osm stupňů Celsia. Nejchladněji by pak mělo být na přelomu ledna a únoru. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Lyžaři na Medvědíně ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších na snímku z 2. ledna 2020. Vpravo je Sněžka. | Foto: ČTK

Minimální noční teploty v příštím týdnu se budou pohybovat většinou od plus jednoho do minus čtyř stupňů a maximální denní teploty od jednoho do šesti stupňů. Na horách při inverzi mohou být maxima uprostřed týdne ještě o dva stupně vyšší. Na konci týdne se ale ochladí a maxima na horách klesnou na minus jeden stupeň Celsia. Sucho v krajině trvá. Rok 2019 byl druhým nejteplejším v historii měření Přečíst článek › "Relativně nejchladnějším by měl být týden od 27. ledna do 2. února s týdenním průměrem nejnižších nočních teplot kolem -4 °C a týdenním průměrem nejvyšších denních teplot kolem +1 °C," uvedli meteorologové. Průměrné srážky Srážkově bude období do začátku února průměrné až podprůměrné. Týdenní úhrny se budou pohybovat zpočátku kolem tří milimetrů, postupně kolem osmi milimetrů. Nejchladnější byl v období od 13. ledna do 9. února rok 1963, kdy nejnižší průměrná teplota spadla na minus 9,5 stupně Celsia. Teplé počasí nepřeje lyžařským střediskům. Většina funguje v omezeném provozu Přečíst článek › Naopak v roce 2002 byl průměr plus 3,8 stupně, což je dosud nejvíce.

Autor: ČTK