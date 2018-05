Hospodářský výbor nechce, aby ČEZ zveřejňoval smlouvy, tvrdí Piráti

Energetická společnost ČEZ a další firmy s většinovou účastí státu, krajů a obcí by podle sněmovního hospodářského výboru neměly přijít o výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Uvedla to dnes v tiskové zprávě pirátská strana. Výbor podle ní doporučil plénu zamítnutí novely Pirátů, která by výjimky zrušila.

Navrhovaná úprava by podle Pirátů zajistila veřejnosti přístup k informacím o smlouvách státních a polostátních společností v řádu nejméně miliard korun ročně. Současná podoba zákona o registru smluv umožňuje skrýt údaje o případných nevýhodných dohodách, tvrdí Piráti. Hospodářský výbor podle tiskové zprávy doporučil zamítnutí předlohy hlasy všech přítomných poslanců kromě Pirátů. Pirátští poslanci navrhli v novele také rozšíření zákona o svobodném přístupu k informacím. Pod normu by výslovně spadaly společnosti s většinovým nebo rozhodujícím vlivem státu, krajů a obcí. Zápis o této skutečnosti by byl přístupný ve veřejném rejstříku. ČTĚTE TAKÉ: Piráti se rozčilují na ANO. Ve hře je zveřejňování smluv ČEZu Projednávání předlohy už dříve přerušily bezpečností a ústavně-právní výbor i garanční výbor pro veřejnou správu. Správní a bezpečnostní výbor by se měl k debatě vrátit ve čtvrtek. Petiční výbor k novele stanovisko nepřijal. Výjimku pro ČEZ schválili zákonodárci v minulém volebním období už v původním návrhu zákona o registru smluv. Norma se nevztahuje na akciové společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž cenné papíry se obchodují na burze. Piráti poukazují na to, že ustanovení využily i České dráhy, které vydaly dluhopisy. ČTĚTE TAKÉ: ČEZ se zahraničního angažmá nevzdává. Ve Francii postaví větrné elektrárny Loni zákonodárci přijali částečnou úlevu pro některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí. Totéž platí pro národní podnik Budějovický Budvar. Novela zavedla zvláštní režim pro ty firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Nemusejí zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku. Zákon o registru smluv dopadl od předloňského července například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun. Od loňského července platí, že nezveřejněná smlouva není platná. ČTĚTE TAKÉ: ČEZ měl vloni zisk vyšší o 30 procent, akcionářům vydělal 19 miliard korun

Autor: ČTK