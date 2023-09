Co Čech, to houbař? Do lesa pravidelně vyráží třetina lidí, ukázal průzkum

ČTK

Téměř třetina Čechů vyráží pravidelně do lesa sbírat houby. Nejpilnější jsou obyvatelé Vysočiny. Většina lidí chodí na houby ráno a preferují známá místa. Pouze necelá pětina Čechů naopak nehoubaří vůbec. Vyplývá to z průzkumu společnosti SC&C, který se uskutečnil od 1. do 4, září a zúčastnilo se ho 1553 lidí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte