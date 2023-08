Statistická data, která udávají, že Češi loni odnesli z lesů houby a další lesní plody v hodnotě téměř osmi miliard korun, vzbudila emoce mezi soukromými vlastníky lesů. Upozorňují, že řada lesníků po kůrovcové kalamitě naopak zůstává bez příjmů, jejich benevolenci a společenskou roli stát nereflektuje a plánuje jim zvýšit daně.

Houbaři nechávají auta všude, kde jim to terén dovolí. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Kamila Minaříková

Vláda sice v konsolidačním balíčku navrhuje osvobodit lesní cesty od daně z nemovitostů, ale zároveň chce pro hospodářské lesy zavést takzvaný inflační koeficient. Ten může celkovou daň několikanásobně zvýšit.

Lesy jsou ze zákona volně přístupné, ovšem náklady na péči o něj i na opatření pro bezpečnost návštěvníků jdou jen za vlastníky. Proti současnému stavu už začínají protestovat.

Houbaři by měli být opatrní, za sběr chráněných hub hrozí pokuty. Až milionové

Zvyšování daně z lesní půdy je podle nich v přímém rozporu se snahou motivovat je k naplňování rostoucích požadavků společnosti a státu na poskytování ekosystémových služeb. „Vlastníky lesů by tento krok naopak ještě více zatížil,“ vysvětlil předseda Komory soukromých lesů Richard Podstatzký.

Lesy v České republice

V České republice je ve vlastnictví státu 56 procent lesů. Obce a lesní družstva mají 18 procent. Na soukromé vlastníky tak připadá 26 procent.

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice (SVOL) upozorňuje, že řada majitelů je postižena dopady kůrovcové kalamity a zvýšení daní by mělo fatální vliv na jejich podnikání. „Mají vytěžené lesy a perspektivu, že budou třicet let les dotovat ze svého, protože nemají žádné těžební možnosti. Zvýšení daní by byla další velká zátěž. Zveřejněná zpráva o tom, že v podstatě z jejich pozemků odnesli lidé lesní plody za miliardy, vzbuzuje emoce,“ shrnul předseda sdružení Jiří Svoboda.

V hustých lesích teď houby nehledejte. Zkuste to na loukách, radí mykoložka

SVOL považuje za správné, aby hospodářské lesy byly od daně z nemovitosti do budoucna zcela osvobozeny a výpadek příjmu místních samospráv se řešil v rámci rozpočtového určení daní. Se zástupci ministerstva zemědělství si naplánovali na příští dny jednání, jehož součástí bude právě i otázka daní.

Houbaři berou lesy útokem

V soukromých lesích se potýkají s řadou komplikací zejména teď, v houbařské sezóně. „Jak začnou růst houby, neustále řešíme problémy volně pobíhajících psů, větší množství odpadu, ohníčky kvůli svačině. A především pohyb mimo lesní cesty. Lidé pro houby vlezou všude. Také parkují na problematických místech, kde ztěžují nebo znemožňují průjezd lesní techniky,“ doplnil Svoboda.

Regulace vstupu do lesů nebo regulace sběru hub je podle něj politicky neprůchodná. Sdružení ho neprosazuje. Upozorňuje ale, že volný vstup do lesů berou lidé příliš automaticky. „Bylo by dobré, kdyby více zaznívalo: važme si toho, že do těch lesů můžeme, že tam můžeme houbařit. Není to všude obvyklé. Sbírejme pro svoji potřebu a netahejme z lesa nůše hub na kšeft,“ poznamenal.

Plný košík hub? Pozor na hřiby, jejich sběr může skončit otravou i pokutou

Zdroj: DeníkProdej hub vídaný často u lesních cest, je nelegální. „Podle zákona není možné, pokud nemáte povolení, nasbírané houby prodávat dalším osobám,“ vysvětlila mykoložka z Muzea východních Čech v Hradci Králové Tereza Tejklová.

Podobný postoj, jako vlastníci, má v otázce využívání plodů lesa i ministr zemědělství Marek Výborný. „Chtěl bych apelovat na naše občany, pokud se vydají do českých lesů, ať si váží volného vstupu a projeví to svým chováním. Měli by být ohleduplní k lesu, ke všemu, co v něm roste a nerušit lesní zvěř. Také by nebyli rádi, kdyby jim jeleni troubili doma při jejich oblíbeném filmu,“ konstatoval.

HoubyZdroj: Deník/Jan Lakomý