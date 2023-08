Propršené poslední dny dávají naději milovníkům hub, že koše a holinky přece jen letošní prázdniny v komorách ležet nezůstanou. Na vypravování houbařských zájezdů do konkrétních oblastí je ale zatím přeci jen ještě brzo. „Houby pomaličku začínají růst, ale pořád je to místní záležitost. Nejde říct, že na Klatovsku nebo u Hradce Králové je to tutovka,“ upozorňuje v rozhovoru pro Deník odbornice mykologické poradny České společnosti mykologické Anna Švecová.

Propršené poslední dny dávají naději milovníkům hub, že koše přece jen letošní prázdniny v komorách ležet nezůstanou | Foto: Zbyněk Peclinovský

Poslední dva týdny jsou poměrně upršené, pominuly tropy. Houbařské žně to zatím v lesích ale nepřipomíná. Má cenu v srpnu chodit na houby nebo je lepší čekat až do září?

Určitě to v srpnu půjde, pokud nepřijdou nějaká velká tepla. Houby už začínají pomaličku růst, ale houbařský úspěch v tuto chvíli záleží hlavně na výběru místa. Ve výhodě jsou ty oblasti, kde pršelo trochu vydatněji a dříve, než v těch ostatních, nebo tam během července nepanovala taková vedra. To, že pršelo poslední týden nemuselo všude stačit.

Podle klimatologických map se nedostatek vláhy i po deštích drží minimálně na třetině území.

Sucho a teplo bylo dlouho, ty deště co teď vidíme, jsou spíše přívalové a na suchých místech se voda hned jak spadne na zem odpaří. Určitě proto v tuto chvíli nečekejme houby v hustých lesích, ve smrkových či borovicových porostech. Spíše porostou v jejich okrajových částech, na loukách nebo u lesních cest. Volme svažný terén, kde stéká voda.

Velkým tématem dneška jsou klimatické změny, zvyšující se teploty a jejich vliv na zemědělství, na současnou a budoucí skladbu rostlin. Objevuje se nějaká debata ohledně klimatu i u mykologů, všímáte si změn?

Všímáme, ale těžko to paušalizovat a dělat závěry, že je to v souvislosti s počasím. Možná víc, než dopady změn klimatu, vidíme vliv kůrovcové kalamity na růst hub. V terénech, kde jsou polomy, okamžitě vysychá půda, ubývá vegetace. A kůrovec zasáhl obrovské množství území, bez ohledu na terén, škody vidíme jak v horách, tak v nížinách.

Anna Švecová



Objevují se některé druhy hub třeba více či méně, než v minulých letech? Daří se více teplomilným druhům?

Dobrým příkladem je květnatec Archerův, hadovkovitá houba, velmi atraktivní na pohled. Ta má původ v Austrálii, na Novém Zélandu a dodnes není úplně jasné, jak se v Evropě vlastně ocitla. Ještě před třiceti lety byla u nás opravdu velmi vzácná, ale dnes ji vídáme čím dál častěji. Roste třeba v Klánovicích.

A ty běžné a oblíbené druhy, mění se nějak jejich nacházené množství?

Úbytek se týká mykorhizních druhů v závislosti na tom, jak ubývá hostitelů. Pozorujeme, že je méně hřibovitých hub. Dříve běžným druhem, který je už ale velmi vzácný, jsou také třeba lišky. Liška obecná a bledá. Pamatuji si, že jako děti jsme je na Šumavě sbírali do kbelíků, tolik jich bylo. Dokonce na ně fungovala výkupna. To už dneska nehrozí.

Pokud houby začnou růst a my se na ně vydáme, je dobré dbát i na jiná pravidla, než sbírat jen to, co poznáme na sto procent?

Vždycky platí, že nesbíráme houby u silnic a dálnic. Houbař by si také měl pohlídat, zda nejsou v okolí nějaké splachy a výpustě. A i hub platí, že všeho s mírou, včetně jejich konzumace a sběru. Ono nevadí, když nějaká ta houba v přírodě zůstane. Vždyť ji přece krásně zdobí.