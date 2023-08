Téměř osm miliard korun. Taková je hodnota lesních plodů, nejčastěji hub, které Češi loni odnesli z lesů. Proti oblíbenému národnímu koníčku se někdy objevují hlasy, jež volají po omezení sběru a uvádí jeho příklady ze zahraničí. Podle průzkumů i mykologů je to ale v tuzemsku neprůchodné. A podle lesníků zbytečné.

Češi jsou velcí houbaři. Netrpí tím ale lesy? | Foto: Josef Kovář

Houby sbírají dvě třetiny Čechů, jedna třetina lidí se považuje přímo za vášnivé houbaře. Vyplývá to z červencového výzkumu agentury Sanep.

„Jedním z hlavních důvodů, proč se houbaření těší takové popularitě, je skutečnost, že houby jsou široce oblíbenou pochutinou. Výrazná většina respondentů je ochotna věnovat poměrně fyzicky a časově náročnému houbaření i část své dovolené,“ okomentovali výsledky zástupci agentury.

Loni navíc Češi odnesli z lesů nejvíc hub od roku 2017. Podle údajů České zemědělské fakulty, které zpracovala pro ministerstvo zemědělství, se jednalo se o 25 tisíc tun. Nebylo to jen příznivým houbařským počasím, ale také snahou lidí. Do lesa chodili více než v minulých letech a na jednoho člověka vycházelo až šestatřicet návštěv.

Na houby s váhou

Právě vysoké množství sběračů v lesích přitom znovu rozvířilo debaty o možném omezení houbaření zákonem. V některých státech ho mají. Například v Rakousku z lesa můžete bez úředního povolení odnést maximálně dvě kila za den. Jinak hrozí pokuta.

„V závislosti na konkrétním případě hrozí sankce až 150 eur, nebo v závažných případech pokuta až 730 eur či až týden dlouhý pobyt ve vězení,“ uvádí web rakouské vlády. Pobyt za mřížemi si můžete v Rakousku vysloužit organizováním houbaření ve větší skupině nebo účastí v ní. Množství půl kila až dva kilogramy v závislosti na spolkové zemi mají pak povolené houbaři v Německu.

V Nizozemsku se sběr hub rovná pytláctví. Omezení platí i ve Švýcarsku, na které dopadá regulace v sousední Itálii, kde se za sběr platí. „Švýcaři chápou regulaci jako ochranu přírody a respektují ji, do u hranic přilehlého kantonu (autonomní členský stát - pozn. red.) ale míří Italové, kteří to tam drancují," vysvětlila mykoložka Muzea východních Čech v Hradci Králové Tereza Tejklová, která s kolegy absolvovala ve Švýcarsku vědecký pobyt.

Sbírání na kšeft

Přeshraniční houbařské výpravy jsou ale i záležitostí Česka. Lesy v létě lemují řady aut s poznávacími značkami z Německa a Polska. „Velký tlak z polské strany je znát třeba v Orlických horách, kde narazíte na Poláky, kteří sbírají houby do kýblů za komerčním účelem. Vůči přírodě se chovají docela nevybíravě,“ popsala mykoložka.

Podobný přístup je však podle Tejklové v podstatě stejný i u Čechů, kteří sbírají takzvaně na kšeft. Právě proto by omezení možného nasbíraného množství podle Tejklové nebylo od věci, zároveň ho ale považuje za neprůchodné. „Umím si představit, že v takovém případě by se konaly obrovské protesty po celé republice, je to národní hobby,“ podotkla s úsměvem odbornice.

Zmíněný průzkum Sanep také zjistil, že regulaci sběru odmítá 84 procent dotázaných lidí. Obavy jsou ale v tuto chvíli zbytečné. Ministerstvo zemědělství zatím omezení nechystá a lesníci jsou shovívaví. Kromě nevhodného parkování, které může překážet lesní technice, moc výtek nemají.

„Houbaření je u nás tradicí a nevidíme jediný důvod, proč sběr hub zakazovat,“ potvrdila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.