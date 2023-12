Sběr hub patří mezi oblíbené aktivity během léta i na podzim. V zimě se ale do lesa s košíkem vydávají většinou už jenom opravdoví znalci a mykologové. I během studených dní je ale možné odnést si ho plný. Pokud počasí dovolí, můžete teď v lese narazit třeba na hlívu, Jidášovy uši nebo penízovku sametonohou. Jsou to ideální druhy pro štědrovečerní hostinu i silvestrovské pohoštění.

Penízovku sametonohou je možné najít i v zimě | Foto: Wikimedia Commons, Tomasz Przechlewski, CC BY 2.5

Zásadou pro sběr i samotný růst hub je, aby teploty neklesaly pod nulu. „V zimě je jedno, zda je zrovna prosinec, nebo leden. Zásadní je, aby se teploty pohybovaly nad nulou ve dne i v noci a bylo dostatečně vlhko, ať už v podobě deště nebo mlhy,“ vysvětlila mykoložka Moravského zemského muzea v Brně Hana Ševčíková. Ideálně by to mělo trvat několik dní.

Pokud naopak panuje sucho nebo dlouho mrzne, nemá cenu se na houby chystat. Mráz růst hub zastavuje a navíc je nutné brát ohled na zdravotní rizika. „Protože houby obsahují až devadesát procent vody, plodnice jsou velmi náchylné na působení mrazu, který doslova roztrhá základní vazební strukturu dužniny. Tento proces je pak zdrojem možné nákazy a různých hnilobných procesů,“ přiblížil vamberský mykolog Václav Matějka.

Zimní druhy hub jsou odolné typy. Není ale vyloučené, že v lese najdete při mírné zimě i třeba bedlu nebo hřib hnědý podobně jako v létě a na podzim. Těm se ale radí mykologové vyhnout obloukem, v tomto případě hrozí s přemrznutím i otrava.

Využití v kuchyni je pestré

A k čemu se zimní druhy hub hodí? Jejich výhodou je široké gastronomické využití. „Penízovka je třeba zrovna malá, lupenitá houbička, která se dává do štědrovečerní polévky, případně pod maso,“ poradila mykoložka Ševčíková.

Jidášovy uši, měkké houby, které rostou podobně jako choroše na kůrách stromů, jsou zase velmi využívané v asijské kuchyni. Běžně se dávají do smažených závitků nebo různých typů polévek – ramen, Tom Yum nebo ostřejších druhů, kde se využívá tato houba na kyselo. Po silvestrovském hýření ideální „vyprošťovák“.

Bát se působení zbytku alkoholu a hub nemusíte. Že houby a alkohol jsou smrtící kombinací pro játra, je podle Ševčíkové tradovaný mýtus. „Játra zatěžuje jen alkohol, ne kombinace s jedlými houbami,“ doplnila.

A kterou houbu volí na Vánoce odborníci sami nejraději? Už v létě či na podzim si nasušili stroček trubkovitý, černou houbu trubkovitého tvaru. „Naše babičky tuto houby rády přidávaly do vánočního kuby. Naneštěstí se na ní už hodně zapomnělo,“ přiblížila Ševčíková.

Mapa pro houbaře funguje i v zimě

Mapu růstu hub provozuje Český hydrometeorologický ústav i během zimy, ale celkově nefunguje příliš spolehlivě, což si mykologové už mnohokrát ověřili. Zatím to na houbovou sklizeň nevypadá. Na území Moravy panuje většinou velmi nízká pravděpodobnost růstu, lépe jsou na tom třeba Ústecký či Středočeský kraj a Vysočina, kde je pravděpodobnost o něco vyšší.

Abyste nemuseli zkoušet hledat houby jen na vlastní pěst, mykologové pořádají i v zimě houbařské výlety do přírody. A to i třeba v Praze. Mykologická vycházka se tu koná v sobotu 30. prosince. „Sraz bude v 10 hodin ve stanici metra Chodov. Vyrazíme do přilehlého Kunratického lesa a celou akci zakončíme posezením,“ prozradila mykoložka České mykologické společnosti Markéta Vlčková.